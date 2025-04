CENTRO IDEA - Sabato 17 maggio 2025 alle 10:00 incontro in via XX Settembre 152 a Ferrara. Aperte le iscrizioni "Il Mondo dei Profumi": a Ferrara un incontro su arte e scienza delle fragranze

Il Centro IDEA del Comune di Ferrara, in collaborazione con Cosmast (Master in Scienze e Tecnologie Cosmetiche dell'Università di Ferrara) propone un incontro divulgativo dedicato alla scoperta dell'arte e della scienza che si celano dietro la creazione delle fragranze. L'incontro avrà luogo sabato 17 maggio 2025 dalle 10:00 alle 12:00 nella sede del Centro Idea, in via XX Settembre, 152 Ferrara (Casa Biagio Rossetti). La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, fino al raggiungimento del limite massimo di posti disponibili.

L'obiettivo principale del progetto è introdurre i partecipanti alla conoscenza del mondo dei profumi in un'ottica divulgativa ed esperienziale. Durante il percorso, i partecipanti saranno accompagnati al riconoscimento olfattivo di alcune essenze e dei principali accordi che compongono la struttura dei profumi. Apprenderanno la classificazione dei profumi in famiglie olfattive, guidati da esperti del settore.

Il programma dell'evento si articolerà in due parti principali. La prima parte teorica mira alla comprensione dei principi di base della scienza chimica profumiera, con particolare attenzione a temi quali la fisiologia dell'olfatto, la struttura del profumo e le principali materie prime di utilizzo in profumeria.

Nella seconda parte, dedicata al riconoscimento olfattivo, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare e riconoscere diverse materie prime, sia naturali che sintetiche, utilizzate in profumeria.

I partecipanti potranno comprendere che per apprezzare e descrivere un profumo occorre apprendere un vocabolario olfattivo adeguato per sviluppare un approccio al mondo della profumeria più informato, consapevole e critico.

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo: https://bit.ly/IdeaProfumo

Per informazioni scrivere a idea@comune.fe.it

(Comunicazione a cura del Centro Idea)

Immagini scaricabili: