CULTURA - Mercoledì 16 aprile 2025 alle 17:00 nella Sala Conferenze del Museo Schifanoia (via Scandiana 27, Ferrara). Ingresso libero L'Istituto di Studi Rinascimentali e gli studenti del Liceo Ariosto insieme per la presentazione del libro "L'invenzione dell'Occidente" di Alessandro Vanoli

Il ricco programma di eventi dell'Istituto di Studi Rinascimentali (ISR) di Ferrara si arricchisce quest'anno per la prima volta di una collaborazione inedita e fruttuosa, che avvicina l'ISR agli studenti del liceo classico cittadino con l'iniziativa "a scuola con il Rinascimento". Mercoledì 16 aprile 2025 alle 17:00, nella sala conferenze del Museo Schifanoia (via Scandiana 27, Ferrara), i ragazzi del progetto "Galeotto fu il Libro..." del Liceo Classico Statale L. Ariosto di Ferrara saranno infatti i protagonisti della presentazione del volume di Alessandro Vanoli "L'invenzione dell'Occidente", edito da Laterza nel 2024. Dopo un lungo lavoro di lettura, analisi e approfondimento del testo, sotto la guida dei docenti Micaela Rinaldi e Guido Tonioli, gli studenti condurranno in piena autonomia l'incontro intervistando il noto storico e scrittore.

Il fortunatissimo volume di Alessandro Vanoli ripercorre le tappe che hanno costruito quella cultura e quella civiltà diventata la nostra attuale idea di Occidente. Tra Medioevo ed Età moderna gli esploratori europei si diressero oltreoceano; le nuove scoperte geografiche e sociali e i dibattiti culturali che ne seguirono, portarono ad una nuova idea di appartenenza e di Occidente, di cui prima si ignorava l'esistenza e che ora è ben presente nelle mappe e nel pensiero comune. Proprio in questo momento, in cui tutto sembra essere messo in discussione, la riflessione di Vanoli invita a non dare nulla per scontato e suggerisce un metodo utile per una lettura critica del passato e del nostro tempo.

Un saggio storico che riporta lo studio dell'età moderna al centro del dibattito, alla ricerca delle radici del nostro quotidiano di cui gli studenti/intervistatori sono gli assoluti protagonisti. Una collaborazione, quella tra Liceo Ariosto e ISR, assai fruttuosa e che si inserisce appieno nella promozione e nella diffusione degli studi sul Rinascimento attraverso, conferenze, presentazioni di volumi e convegni internazionali che ogni anno l'istituto e il Servizio Musei d'Arte del Comune di Ferrara offrono gratuitamente a tutta la cittadinanza.

Alessandro Vanoli è storico e scrittore. Dopo la laurea a Bologna in Storia della Filosofia medievale e il dottorato a Venezia in Storia Sociale europea, insegna a Bologna per quasi dieci anni politica comparata del Mediterraneo e collabora con numerose università a livello internazionale. Ai molteplici viaggi che intraprende in quegli anni deve la maggiore parte degli argomenti che studia e che lo appassionano: il mondo mediterraneo, la storia dell'Islam in Spagna e Sicilia, le esplorazioni dell'Atlantico. Dal 2012 si afferma il suo interesse per il mondo della comunicazione e della divulgazione. Iniziano così le sue collaborazioni con i festival culturali fra cui Torino spiritualità, il Festival del Medioevo di Gubbio, il Festival della Letteratura di Mantova, e l'impegno per le attività didattiche con le scuole superiori del nostro Paese. Collabora con Radio 3 e partecipa a progetti teatrali.

L'incontro è a ingresso libero e gratuito.

(Comunicazione a cura dell'Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara)

Immagini scaricabili: