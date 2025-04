GIOVANI - Presentato in Comune da ass. Scaramagli, organizzatori e volontari GiovaINFe 2024-2025: al via il nuovo percorso partecipato per promuovere protagonismo e diritti giovanili

E' stato ufficialmente presentato giovedì 17 aprile 2025 nella Sala dell'Arengo di Palazzo Municipale a Ferrara il progetto "GiovaINFe 2024-2025", promosso e cofinanziato dal Comune di Ferrara e dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Legge Regionale 14/08.

All'incontro di presentazione sono intervenuti Chiara Scaramagli, assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Ferrara, Sandro Bastia, dirigente del Settore Istruzione del Comune di Ferrara, Dino Montanari, direttore di IBO, Sara Draghi, di Officina Teatrale Actuar, Manuele Bonora, settore educativo Cidas e un gruppo di giovani volontari.

GiovaINFe è un'iniziativa partecipata che intende sostenere le giovani generazioni, offrendo loro opportunità di crescita, strumenti per esercitare attivamente i propri diritti e occasioni per diventare protagonisti della vita sociale e culturale del territorio. Le edizioni passate hanno consentito una preziosa osservazione del mondo giovanile ferrarese, restituendo all'Amministrazione un quadro utile per valutare l'efficacia delle politiche attivate e per progettare interventi sempre più aderenti ai bisogni espressi dai giovani.

Con GiovaINFe 2024-2025 si apre una nuova fase: l'obiettivo è potenziare la partecipazione giovanile attraverso un percorso di co-progettazione condiviso con il terzo settore e altri attori territoriali, per realizzare un calendario di attività e appuntamenti pensati appositamente dai giovani e per i giovani.

L'iniziativa si colloca tra gli obiettivi strategici del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 del Comune di Ferrara (Obiettivo 5.2.1.2), confermandosi come una delle azioni più significative a favore dell'inclusione e del protagonismo giovanile.

Una palinsesto di attività e laboratori, momenti aggregativi creativi, gratuiti. Durante la conferenza verrà illustrato il calendario delle iniziative programmate nel progetto.

Nel corso dell'incontro di presentazione, l'assessore comunale alle Politiche Giovanili Chiara Scaramagli ha sottolineato che "GiovaInFe è un processo partecipato, promosso dal Comune di Ferrara, finalizzato alla valorizzazione dei giovani, i quali, divenendo protagonisti nella varie attività e laboratori organizzati da aprile fino a settembre, hanno la possibilità di vedere valorizzata la propria espressività culturale e apprendere nuove competenze.

E' importante investire sui giovani, sulle loro competenze, idee e passioni non solo per una società più dinamica, inclusiva, coesa e orientata al futuro, ma anche per renderli più consapevoli e responsabili, stimolando il loro impegno civico e la partecipazione attiva alla vita pubblica."

APPUNTAMENTI GIOVAINFE creati e pensati dai giovani coinvolti nel progetto con il supporto delle associazioni - PER INFO 3476567263

LABORATORIO CREATIVO SULLE SNEAKERS - CIDAS

Laboratorio rigenerativo e creativo nato a partire da una serie di interviste ai giovani ferraresi durante l'inverno. Un'occasione per esprimere identità, stili e idee attraverso la personalizzazione delle sneakers usate.

Appuntamenti:

30 aprile, 7 maggio, 14 maggio

Orario: dalle 16.00 alle 18.00

Presso la sede di IBO Ferrara

LET'S ME TALK! - OFFICINA TEATRALE A_CTUAR

Un laboratorio teatrale intensivo rivolto a giovani dai 14 ai 30 anni, per creare insieme una performance nello spazio pubblico. Un progetto partecipato per riflettere sul presente e immaginare una città più inclusiva, creativa e dialogante.

Date del laboratorio:

16-20 giugno 2025

Consorzio Factory Grisù, Ferrara

Performance finale: 20 giugno in orario pomeridiano

Tema del laboratorio:

"Let's me talk!" è un invito a lasciare spazio alle parole dei giovani: esplorare il linguaggio del corpo, dei suoni, dei silenzi; affrontare temi come la sessualità, l'alimentazione, i legami, i diritti, la memoria, per rompere i muri dell'incomunicabilità e promuovere una cittadinanza attiva.

CINEMA SOTTO LE STELLE - IBO Italia -

"Cinema sotto le stelle", promosso da IBO Italia, con proiezioni gratuite all'aperto anticipate da momenti di testimonianza per giovani: brevi interventi in cui i giovani volontari di IBO raccontano e condividono con i partecipanti le esperienze di volontariato internazionale

Programma:

26 giugno ore 21 - Grease - Parrocchia di Marrara

- Grease - Parrocchia di Marrara 3 luglio ore 21 - Il Libro della Giungla - Parrocchia di Marrara

- Il Libro della Giungla - Parrocchia di Marrara 10 luglio ore 21 - Tre uomini e una gamba (o Frankenstein Junior) - Parrocchia di Marrara

- Tre uomini e una gamba (o Frankenstein Junior) - Parrocchia di Marrara 17 luglio ore 21 - The Blues Brothers - Casa IBO, Ferrara

- The Blues Brothers - Casa IBO, Ferrara 31 luglio ore 21 - Lo chiamavano Trinità - Parrocchia di Marrara

- Lo chiamavano Trinità - Parrocchia di Marrara 7 agosto ore 21 - Madagascar - Parrocchia di Marrara

- Madagascar - Parrocchia di Marrara 28 agosto ore 21 - Top Gun: Maverick - Parrocchia di Marrara

- Top Gun: Maverick - Parrocchia di Marrara 4 settembre ore 21 - Bohemian Rhapsody - Parrocchia di Marrara

Fasi del progetto:

Call per artistÉ™: 30 marzo - 30 aprile 2025

30 marzo - 30 aprile 2025 Riunione direzione artistica partecipata: 8 maggio 2025 - Consorzio Factory Grisù

8 maggio 2025 - Consorzio Factory Grisù Call per partecipanti al laboratorio: 26 maggio - 15 giugno 2025

PARTNER E COORDINAMENTO

Coop CIDAS

CIDAS è una cooperativa sociale che, dal 1979, opera nei settori dedicati alla cura e all'assistenza delle persone anziane, delle persone con disabilità e dei minori, all'accoglienza e integrazione dei migranti, fornisce trasporto sanitario, si occupa di mediazione sociale e inclusione lavorativa e ancora fornisce servizi bibliotecari, di archiviazione e di catalogazione.

La cooperativa opera in 21 province distribuite in 7 regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Lombardia, Marche.

Nel settore delle politiche giovanili CIDAS vanta un expertise maturata nel corso degli anni, grazie alle diverse e molteplici attività rivolte ai giovani presenti sul territorio ferrarese. Queste esperienze hanno favorito lo sviluppo nella nostra equipe di un approccio educativo orientato al concetto di intervento globale e integrato: ovvero uno sguardo capace di considerare l'adolescente nell'interezza della propria esperienza di maturazione, di interessi, aspirazioni, fragilità e paure, ma considerando la globalità delle proprie esperienze e in un'ottica di intervento che coinvolga tutto il territorio: la scuola, la famiglia, le passioni e relazioni diventano contesti da non isolare ed escludere, ma da portare con se nel tempo/spazio dell'intervento. È possibile seguire e approfondire l'attività di CIDAS sul sito www.cidas.coop e sui canali social Linkedin, Facebook, e Instagram.

È possibile seguire e approfondire l'attività di CIDAS sul sito www.cidas.coop e sui canali social Facebook, www.facebook.com/cidascoop, e Instagram, @cidascoop.

IBO Italia - Odv-ETS

IBO Italia, organizzazione di volontariato di Ferrara, gestisce la mobilità giovanile in ambito volontariato, mediante esperienze di breve, media e lunga durata, in Italia e all'estero, per giovani dai 14 ai 17 anni e dai 18 ai 30 anni. Espleta questa funzione mediante campi di volontariato, Servizio Civile Universale, Corpo Europeo di Solidarietà (Programma ESC) e scambi giovanili. E' impegnata inoltre nel campo della cooperazione internazionale e nella realizzazione di progetti di Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG). Dal 1953 nasce con la mission del volontariato come strumento di solidarietà e condivisione. IBO è l'acronimo fiammingo di "Internationale Bouworde" che significa "Soci Costruttori Internazionali", in quanto si occupava di ricostruire case destinate ai profughi della Seconda Guerra Mondiale. Ha sede principale in Via Boschetto 1 dove gestisce Casa IBO, un luogo che oltre a essere uffici è anche una residenza per volontari di diversa provenienza e un punto di aggregazione e di riferimento per la comunità dove vengono organizzate molteplici iniziative aperte al pubblico esterno. www.iboitalia.org

Officina Teatrale A_ctuar nasce a Ferrara nel 2009 da un gruppo di attori diretti dal maestro argentino Carlos Branca, attore e regista di prosa e lirica. Nel 2013 si costituisce in Associazione di Promozione Sociale e inizia la produzione scenica e laboratoriale rivolta a bambini e adolescenti, concentrandosi nella rilettura creativa dei romanzi, della memoria storica e popolare. Nel 2014 ha fondato la Scuola di teatro per ragazzi, ideata come percorso di crescita culturale e di socializzazione positiva delle nuove generazioni. I componenti di A_ctuar si sono formati e collaborano con professionisti della scena teatrale contemporanea nell'ambito del teatro di parola e fisico, del teatro per gli spazi aperti, della danza e dell'Arte contemporanea. La compagnia sviluppa la propria ricerca artistica nel teatro d'attore e nel suo dialogo con la letteratura, la musica e la danza contemporanea, attraversando il teatro di figura e di narrazione. Centrale è la ricerca sul corpo politico, attraverso il quale aprire dialoghi con i più giovani.

L'associazione cura progetti teatrali e artistici tematici per festival, musei, istituzioni e istituti scolastici e realizza iniziative itineranti e site-specific per la riqualificazione delle periferie geografiche e sociali, portando l'arte dove non ci si aspetta di trovarla. Si occupa di inclusione, bullismo, di promozione del protagonismo giovanile e di dialogo intergenerazionale con progetti su tutto il territorio nazionale.

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: