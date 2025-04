BIBLIOTECA BASSANI - Martedì 29 aprile alle 17 conferenza in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni "Come nasce un film?": alla Bassani si parla di location e musiche cinematografiche con Maurizio Ganzaroli

Verterà sul ruolo svolto dalla musica e dalle location nel cinema, l'incontro con Maurizio Ganzaroli, pittore e regista, in programma martedì 29 aprile 2025 alle 17:00 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco - Ferrara). L' appuntamento proporrà anche un quadro sulla storia, le tecniche e le peculiarità estetiche dei film di Kubrick, Ridley Scott, Antonioni, Morricone e Simonetti.

L'incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effetturare contattando il numero 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Come nasce un film? Da quali soggetti può nascere un film e da quali no? Come si dà corpo cinematografico a una finzione? Come si lavora sui dialoghi?

Andiamo alla scoperta di quello che bisogna sapere sulla produzione cinematografica, le figure professionali, i trucchi scenici e il diverso modo di approcciarsi al dialogo filmico.



In questo ultimo incontro verrà introdotto il ruolo svolto dalla musica e dalle locations nel cinema e nell'audiovisivo, con una panoramica sulla storia, le tecniche, le estetiche nei film di Stanley Kubrick, Ridley Scott, Michelangelo Antonioni, Ennio Morricone, Claudio Simonetti



Pittore da quasi 50 anni, Maurizio Ganzaroli ha ricevuto 15 riconoscimenti accademici tra cui Maestro d'Arte, Cavaliere dell'Arte, alcuni diplomi e lauree H.C. in materie artistiche. Numerosi i premi ed esposizioni in Italia, Parigi, Londra e Altsz in Belgio, Boston e Miami.

Come poeta ha vinto alcuni premi internazionali. Regista di numerosi video e cortometraggi. Artista poliedrico, musicista, performer. Diplomato in criminologia, psicologia comportamentale e comunicazione non verbale.

Scarica la locandina dell'evento cinema ganzaroli 2025

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

