BIBLIOTECA BASSANI - Martedì 29 aprile 2025 alle 17 incontro in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Ingresso libero Alla Bassani l'autrice Astrid Scaffo in dialogo con il gruppo ''Gli alchimisti della scrittura''

Sarà l'autrice Astrid Scaffo la protagonista dell'incontro in programma martedì 29 aprile 2025 alle 17:00 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco - Ferrara). L'autrice sarà ospite del gruppo di scrittura creativa ''Gli alchimisti della scrittura'', guidato da Cinzia Brancaleoni, e presenterà il suo libro intitolato "Una guarigione".

L'appuntamento offrirà all'autrice anche l'opportunità per presentare la sua personale "cassetta degli attrezzi" e svelare qualcuno dei suoi "segreti" di scrittrice.

L'incontro è ad ingresso libero per tutti gli interessati. Per ulteriori informazioni tel. 0532797477 o scrivere a info.bassani@comune.fe.it

"La sua maschera ormai era parte di lei, non la toglieva mai: si sentiva doppia, sdoppiata, come tutto ciò che la circondava. Tutto ormai, per lei, aveva un doppio fondo, un altro lato nascosto...L'autrice: "Mi interesso da sempre della malattia mentale. Sono solita leggere libri e saggi su questo argomento e volevo riuscire a scriverne, pur senza avere competenze mediche. In particolare, è interessante la condizione del malato di mente che commette un delitto: assolto per incapacità viene, correttamente, recluso in una struttura psichiatrica, l'ospedale psichiatrico giudiziario, dal 2015 residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, in quanto il carcere sarebbe per lui dannoso e non ne consentirebbe il trattamento e la cura. Problematico però è il suo reinserimento sociale: la sua comunità di origine spesso lo rifiuta anche quando può dirsi guarito.La mia è una storia di fantasia, frutto delle mie letture, delle storie che ho sentito, e non pretende minimamente di suggerire soluzioni o cure ma che vuole parlarne, semplicemente, offrendo, pur in versione romanzata, un finale positivo di riscatto."

