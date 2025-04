BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 29 aprile 2025 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Sgnàr i mal e alvàr al fiòl": con Daniela Fratti viaggio nel passato tra strolghe e comari, medichesse della povera gente nel territorio ferrarese

Medicina al femminile e rituali di guarigione nella storia ferrrese saranno i temi della conferenza di Daniela Fratti in programma martedì 29 aprile 2025 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).

Nel corso dell'incontro, da titolo: "'Sgnàr i mal e alvàr al fiòl': strolghe e comari, medichesse della povera gente nel territorio ferrarese", la relatrice dialogherà con Cristina Tarabbia.

L'incontro, a cura di Faust Edizioni, in collaborazione con: Accademia delle Scienze di Ferrara, Ferrariae Decus ets, AIDM (Associazione Italiana Donne Medico), e Circolo Soroptimist Ferrara, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Ferrara conserva tracce storiche di una medicina tutta al femminile. A differenza di quanto accade per le figure maschili, nessuna di loro - in particolare nessuna levatrice o comare - è rintracciabile grazie a contratti di assunzione registrati da notaio, ma a restituircele sono per lo più documenti ecclesiastici, "registri hospitalieri", patenti d'esercizio professionale rilasciate dalla Curia in anni successivi alla Devoluzione estense e testimonianze casuali. Ad esempio, si cita una comare o comadre in una lettera del medico Francesco Castelli al duca Ercole I d'Este scritta in occasione del parto della nuora Lucrezia Borgia. Molte sono invece annotate nei Registri della Maternità di San Cristoforo, istituita nel 1570. La loro attività consisteva nell'assistenza alle donne povere o miserabili dall'ultimo mese di gestazione fino al parto e oltre. Fra le figure sanitarie diffuse sul territorio occorre anche includere quella della strolga, vale a dire della donna che "segnava" moltissimi mali. Figura al limite della magia, è registrata ufficialmente nei sinodi ecclesiastici come imbrogliona e truffatrice. Si trattava di figure definite dementes mulierculae, cioè donnicciole di poco cervello: chi segna, infatti, è sempre una donna, pochissime le figure maschili di cui si conserva memoria nel territorio di Ferrara. Condivideva il biasimo sociale con gli opiniones, cioè con i pastori, anch'essi accusati di stupidità a causa dei rituali di guarigione usati per curare le greggi. Strolghe e pastori, dunque, sembrano condividere antichissimi metodi di cura, che trovano forse espressione nella figura della "Divina Pastora", una delle tante Salus Infirmorum rintracciabili nel mondo cristiano.



Daniela Fratti è medico, cultrice di storia della medicina ferrarese dal Seicento all'Ottocento, con particolare attenzione alla cultura popolare femminile e ai riti di guarigione attuati dalle donne chiamate strolghe. È membro dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, dell'Associazione Ferrariae Decus ETS e del Soroptimist International Club Ferrara. Per i tipi di Faust Edizioni ha pubblicato: 'Cum razi de fogo et mille zentileze ...' nel volume miscellaneo La Terra delle meraviglie. Teatro e musica tra Ville e Delizie; Per le vie di Ferrara. Edicole devozionali mariane e simboli religiosi; la trilogia della Guaritrice e il doganiere, romanzi storici ambientati nella Ferrara dal 1570 al 1609. Tra le pubblicazioni più recenti si segnalano: Essendosi scoperto in Milano il diabolico tradimento ...; La Strolga di Ferrara e la Medicina del Segno; Zùca barùca. Voci e ricette della cucina ebraica ferrarese.



Cristina Tarabbia è medico chirurgo, specialista in Ginecologia Ostetricia, delegata regionale Emilia Romagna GISEG (Gruppo Italiano Salute e Genere), membro del Consiglio Direttivo Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina dei Genere, Presidente e responsabile scientifico AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) Ferrara.



► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: