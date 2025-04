POLITICHE SOCIOSANITARIE - Venerdì 25 aprile 2025 iniziativa a scopo benefico realizzata da ADFe, con il patrocinio del Comune. Ass. Coletti: "Una giornata di salute, solidarietà e aggregazione" Camminare per contrastare gli effetti del diabete: a Ferrara la "Blue Walking"

Praticare attività fisica è importante per tenere uno stile di vita corretto, ma se si soffre di alcune patologie questo diventa ancora più essenziale. Anche per questo, venerdì 25 aprile 2025 alle ore 9.45 scatterà il via dal parco Urbano - Giorgio Bassani della "Ferrara Blue Walking", la camminata benefica organizzata dall'Associazione Diabete Ferrara Odv (ADFe) che si avvale del patrocinio dell'assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara. Due i percorsi previsti, da 4 e da 7 km, per garantire a tutti la possibilità di partecipazione.

"Sarà una giornata di salute, solidarietà e aggregazione - dice l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti -. La promozione dei corretti stili di vita è una priorità che come Amministrazione comunale ci porta ad accogliere con grande entusiasmo iniziative di questo genere, che rappresentano una modalità concreta di diffondere nella popolazione la cultura della prevenzione. L'attività fisica fa bene, soprattutto in presenza di patologie croniche come il diabete che possono essere contrastate nei loro effetti anche attraverso una camminata al giorno. Il mio plauso va all'Associazione Diabete Ferrara per il costante impegno sul territorio, che si manifesta anche con la volontà di coinvolgere la cittadinanza in un evento come quello di venerdì, che ha un alto valore sociale. L'auspicio è che la giornata di festa possa favorire un'ampia partecipazione".

"Ciò che verrà raccolto con le iscrizioni sarà destinato al sostegno delle attività realizzate dall'associazione nel territorio ferrarese - dichiarano Sara Pozzati e Mirko Baraldi, presidente e vicepresidente di ADFe -. L'evento vuole essere un'opportunità per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione e del mantenimento di un corretto stile di vita, incoraggiando l'attività fisica, fondamentale per promuovere la salute e prevenire numerose patologie. I primi 250 iscritti riceveranno un omaggio a ricordo della manifestazione".

La realizzazione dell'iniziativa è possibile grazie alla collaborazione della Polisportiva Quadrilatero e con le partnership di Avis, Bamat e Kafè Bacchelli.

Per le iscrizioni ci si può connettere al sito dell'associazione (al link https://www.adfeonline.org/sensibilizzazione/) oppure direttamente sul posto venerdì mattina, a partire dalle 8.30. Il contributo minimo richiesto è di 5 euro.

Nella foto in alto, da sinistra: Cristina Coletti (Assessore alle Politiche Sociosanitarie); Sara Pozzati (Presidente ADFe); Mirko Baraldi (Vicepresidente ADFe).

