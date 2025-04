SPORT - Giovedì 1 maggio 2025 grande festa del pattinaggio in piazza Ariostea. Carità: "Tempio della velocità nel Patrimonio UNESCO" 1°maggio Ferrara Inline - Trofeo internazionale del Lavoro "Città di Ferrara"

Con la manifestazione 1° maggio Ferrara Inline - Trofeo internazionale del Lavoro "Città di Ferrara" si rinnova la magia del pattinaggio corsa in piazza Ariostea, che giovedì 1 maggio 2025 tornerà a trasformare l'anello d'asfalto posto al centro dell'addizione Erculea nel circuito più ambito per le sfide a rotelle. L'iniziativa si inserisce nell'anno dei festeggiamenti per i 30 anni del riconoscimento della Città di Ferrara nel Patrimonio Mondiale UNESCO per il suo Rinascimento. Questa sarà la 66^ edizione, la più antica manifestazione di pattinaggio corsa in Italia, sicuramente una delle pochissime che ancora consente di portare il pattinaggio nelle piazze, nonché la più longeva manifestazione sportiva della Città di Ferrara. Un evento entrato ufficialmente, già dallo scorso anno, nel programma "l'Italia dei Giochi", per uno sport più inclusivo e green in vista di MilanoCortina2026.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - La manifestazione agonistica del 1°maggio, quest'anno più infrasettimanale che mai, sarà preceduta da un pomeriggio di festa: il 30 aprile tornano i Ferrara Inline Roller Games, dalle 16.30 alle 18.00 la piazza sarà dedicata a tutti gli sport "rotellistici", una giornata promozionale ludico-motoria aperta a tutti, con la collaborazione della delegazione provinciale della FISR e del CIP e degli amici delle altre associazioni sportive del territorio che vorranno unirsi. Un pomeriggio inclusivo perché, come è stato fin dalla prima edizione del 2017, l'evento è aperto al mondo della disabilità, perché il pattino è uno strumento perfetto per sviluppare proposte rivolte al mondo paralimpico, fisico, sensitivo e cognitivo-relazionale. Dalle 18 alle 19 Piazza a disposizione di chi vuole provare l'anello in vista delle gare del giorno dopo o farsi una semplice pattinata, nel rispetto delle regole di "marcia" dell'attività agonistica.

Si arriverà così al 1°maggio, una giornata che sarà di grandissima festa e di agonismo vero e sano, con una previsione, quando abbiamo ancora una settimana di iscrizione davanti, di arrivare a 600 atleti, dai giovanissimi ai master, pronti a contendersi le prestigiose prove del 66° Trofeo Internazionale del Lavoro "Città di Ferrara" di pattinaggio corsa su strada.

Tutti i dettagli della manifestazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa svoltasi in Comune lunedì 28 aprile 2025 da Francesco Carità, assessore dello Sport del Comune di Ferrara, Ruggero Tosi, delegato CONI, Franco Mantero, presidente PGF e Mirko Rimessi, coordinatore organizzativo PGF Asd.

"Piazza Ariostea - ha affermato l'assessore comunale allo Sport Francesco Carità nel corso dell'incontro di presentazione - è il luogo ideale per ospitare un'iniziativa di questa portata. Siamo entusiasti di sostenere nuovamente un evento che, per due giorni, promuoverà sport, divertimento e solidarietà nella nostra città. Avere poi il patrocinio di Avis Nazionale è un grande motivo di orgoglio, un riconoscimento del valore di questa iniziativa. Inoltre, la coincidenza con la Festa del Lavoro del 1° maggio rende ancora più significativa questa celebrazione, che unisce lo sport al tema di una giornata di importanza storica e sociale".

La manifestazione sarà quest'anno seconda tappa del Grand Prix Giovani "Fabio Belotti" e il programma agonistico avrà inizio il mattino alle 8:30, con l'obiettivo di concludere le gare dei "piccoli" verso le 13:30, con una piccola "pausa" a metà mattina, verso le 11, per l'immancabile esibizione dei primi passi, prova ludico-motoria sempre molto partecipata. Si riprenderà poi alle 14 con i "grandi", per un pomeriggio molto veloce che vedrà il ritorno della categoria Master, per loro prova valida come tappa del Campionato Italiano, e della prova criterium a tempo per gli assoluti, con termine previsto verso le ore 18.

Spazio dunque alle premiazioni finali, tra le quali spiccano l'assegnazione del memorial Giorgio Burani (campione del Mondo ferrarese di pattinaggio ed ex Presidente della Federazione Italiana Cronometristi, portato avanti dalla famiglia Achilli) al primo assoluto maschile, della coppa ricordo Mara Maiani Bagnolini (Stella d'Oro al Merito Sportivo e figura di riferimento del pattinaggio corsa internazionale) alla prima assoluta femminile, del memorial Gilberto Silvagni (storico tecnico del pattinaggio ferrarese) alla prima società classificata nelle categorie giovanili e della coppa ricordo Palo Campi (campione ferrarese di pattinaggio corsa, tecnico e dirigente) alla prima società tra assoluti e master. A questi si aggiungono i prestigiosi premi di rappresentanza già arrivati, come quelli della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, della Fondazione Estense e della Presidenza dell'Associazione Medaglie d'Oro al Valore Atletico.

Ma, naturalmente, l'attenzione maggiore è per la consegna del 6° Trofeo internazionale del Lavoro "Città di Ferrara", offerto dall'amministrazione comunale, un premio che affonda le sue radici nella storia, con la prima consegna nel 1959!

Anche quest'anno da segnalare la sempre più forte partnership con AVIS, con l'attestazione di merito arrivata con il rinnovo del Patrocinio della Sede Nazionale: il 1°maggio è una delle pochissime manifestazioni sportive ad averlo, antesignani del protocollo d'intesa nazionale per il dono del sangue ed emoderivati in ambito sportivo firmato con il CONI. Perché il messaggio che fare attività sportiva e donare sia sempre presente e forte. Proprio i Presidenti di questi due enti, il CONI con Giovanni Malagò e AVIS con Gianpietro Briola, hanno già tenuto a far attivare il loro Saluto ai Partecipanti della Manifestazione e alle loro famiglie, che si unisce a quello ricevuto del Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale che proprio sui temi etici ha voluto porre il suo accento: "Accanto all'aspetto competitivo, la manifestazione porta avanti anche un importante impegno sociale, grazie alla collaborazione con AVIS e con il mondo dello sport paralimpico, promuovendo temi come la donazione del sangue, l'inclusione e l'educazione."

Tornerà inoltre in Piazza la Panchina Rossa della Palestra Ginnastica Ferrara, simbolo della lotta al divario di genere, una delle prime installate in ambito sportivo già nel 2019 e che anche quest'anno lascerà la sua sede nel piazzale del PALAGYM "Orlando Polmonari" per essere simbolo anche durante questo evento, ricordando così anche la sottoscrizione della Carta etica contro le discriminazioni di genere nello sport voluta ad inizio anno dal Comune di Ferrara.

La manifestazione è patrocinata da Commissione Europea, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara, Confindustria Emilia Area Centro, Camera di Commercio di Ferrara, Fondazione Estense, Avis Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale di Ferrara e dalle istituzioni sportive World Skate, CONI, Federazione Italiana Cronometristi, UNASCI, Panathlon Distretto Italia, Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri, AMOVA, CIP Emilia-Romagna e, naturalmente, dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici sotto la quale egida si corrono le gare.

Il manifesto 2025 è una dedica all'atleta olandese Noraly Berber Vonk, vincitrice della prova nel 2023 e che lo scorso anno ha conquistato la medaglia di Bronzo Iridata e, soprattutto, la vittoria nella Berlin Marathon Inlineskating, l'evento rotellistico non di campionato più importante del pianeta.

Il 1°maggio Ferrara Inline - 66° Trofeo Internazionale del Lavoro "Città di Ferrara" di pattinaggio corsa su strada è organizzato dalla Palestra Ginnastica Ferrara A.S.D., società sportiva fondata nel 1879 e Stella d'Oro del CONI al Merito Sportivo. Una lunga Storia di successi intrecciata con quella dell'Italia, dal primo Alfiere Olimpico al Bronzo di Polmonari, e della Città di Ferrara. Una Storia fatta di Sport, Cultura e Valori. Per maggiori informazioni www.ferrarainline.it

