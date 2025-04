PARI OPPORTUNITÀ - Presentati in Comune gli appuntamenti dell'1 maggio, 7 maggio e settimana dal 19 al 26 maggio Al via a Ferrara la campagna primaverile di sensibilizzazione e contrasto all'AIDS 2025

Prosegue la programmazione delle attività di sensibilizzazione e informazione svolte a cura del TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE PER IL CONTRASTO ALL'AIDS coordinato dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara, a favore di una corretta informazione sulla prevenzione del contagio dal virus HIV per la tutela della salute e sul contrasto dello stigma sociale a cui sono soggette le persone che vivono con HIV e loro familiari.

La campagna nel suo complesso è stata presentata oggi - lunedì 28 aprile 2025 - in conferenza stampa nella residenza municipale di Ferrara dall'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara Angela Travagli, intervenuta assieme a: Daniela Segala, medico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara; Roberta Russo del Comitato unico garanzia-CUG Unife; Valeria Ruggeri, Centro Donna Giustizia APS di Ferrara; Andrea De Vivo, UISP provinciale; Laura Sighinolfi dell'Associazione italiana donne medico-Aid di Ferrara; Susanna Garuti di Cgil Ferrara; Gabriele Castaldi dell'associazione Famiglie contro la droga.

Il Tavolo di Lavoro Permanente, che conta ormai più di 40 componenti, si è riunito per predisporre in collaborazione con UISP Provinciale di Ferrara e la Polisportiva DORO di Ferrara uno straordinario evento di informazione e sensibilizzazione per il contrasto all'AIDS in combo alla manifestazione sportiva denominata "51° Giro delle Mura" che si svolgerà il prossimo 1° Maggio a Ferrara.

Il 51° Giro delle Mura è una tradizionale manifestazione podistica che nella nostra città richiama tantissimi campioni del mezzofondo locale e nazionale, allettati anche dalla cornice storico culturale del suo tracciato che investe le antiche Mura estensi.

Proprio per questo è stata condivisa l'opportunità di abbinare alla manifestazione sportiva un evento di screening sulla salute dei suoi partecipanti collocando all'interno del campo scuola di via Porta Catena, TRE POSTAZIONI informative e di somministrazione del test rapido hiv/sifilide a disposizione di chi vorrà fermarsi per ricevere informazioni ed eventualmente sottoporsi spontaneamente - attraverso il test rapido su sangue capillare - al controllo del proprio stato di salute.

L'organizzazione dei Tre Presidi informativi si deve, oltre alla encomiabile disponibilità dimostrata dagli organizzatori sportivi della Polisportiva Doro Monica Zannini e di UISP Provinciale Andrea De Vivo, anche alla fattiva collaborazione di CRI Ferrara che ha messo a disposizione due gazebo mobili ad Avis Comunale, al Centro Donna Giustizia e al Ferrara Chekpoint di Arcigay Ferrara per la disponibilità delle proprie operatrici e operatori che offriranno un servizio di counselling e informativo ai banchetti che saranno adiacenti ai punti di somministrazione e al personale medico e infermieristico che a titolo volontario effettuerà i test rapidi in parola.

"La scelta di abbinare lo screening sanitario all'evento sportivo è stato accolto dagli organizzatori della gara podistica con entusiasmo per rafforzare il senso di tutela della salute nella comunità di riferimento - dice l'Assessore alle Pari Opportunità Angela Travagli - abbiamo tutti il diritto di vivere bene e in salute e quale migliore strategia per garantirla se non con la prevenzione e con la corretta informazione da parte di operatrici e operatori professionisti che si mettono a disposizione gratuitamente per chiunque abbia voglia di saperne di più. La sinergia e la collaborazione che proficuamente si concretizza con questo evento non ha eguali sul territorio regionale e dimostra un valore aggiunto per il senso di comunità che ogni associazione ed istituzione coinvolta dimostra nel prendere parte a tale programmazione ".

Ma le attività in calendario non finiscono con questa iniziativa.

Mercoledì 7 Maggio 2025 a partire dalle ore 22.00 in Piazza Verdi a Ferrara, si replicherà l'evento primaverile di "SCREENING NIGHT" consistente in una serata di informazione e sensibilizzazione sul contrasto all'HIV e prevenzione AIDS rivolta alle giovani generazioni che solitamente, in questa serata, riempiono la piazza e gli spazi circostanti per una movida studentesca.

CGIL - Camera del Lavoro metterà a disposizione gli spazi per effettuare i test rapidi in sicurezza e nel rispetto della privacy, oltre alla connessione elettrica per illuminare il Gazebo che sarà appositamente montato in piazza Verdi e che conterrà il banchetto con il materiale informativo gestito dalle volontarie del Centro Donna Giustizia, AVIS Provinciale, AIDM e Operatrici dell' Unità di Strada del SerDP dell'Azienda USL per ricevere materiale divulgativo sulle IST Infezioni sessualmente trasmissibili, (predisposto dal Reparto di Malattie Infettive e dal Reparto di Dermatologia dell'azienda Ospedaliera di Ferrara) e informazioni sull'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Per la Screening night saranno presenti, a titolo volontario, oltre al personale medico della Sezione HIV/AIDS (UOC Malattie Infettive ed immunodeficienze virali) dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna dell'Università degli Studi di Ferrara, un pool di studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Corso di Laurea in Infermieristica che svolgono la tesi in ambito HIV/AIDS (si ringrazia il Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna di UNIFE per la collaborazione).

I Test rapidi hiv/sifilide su sangue capillare, saranno somministrati gratuitamente a chi ne farà richiesta, senza necessità di una prescrizione medica, nel totale rispetto della privacy, a cura del personale sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

Grazie inoltre all'impegno di CRI Ferrara, è stata contattato il gruppo CRI di Parma che sarà presente per organizzare una ESCAPE ROOM, sempre Piazza Verdi, che coinvolgerà gruppi di giovani per risolvere enigmi e quiz sul tema, finalizzati a "fuggire" dalla stanza virtuale in cui sono idealmente rinchiusi. L'edizione dell'anno scorso ha riscosso notevole successo da parte dei partecipanti.

"Un sentito e doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito concretamente ed economicamente alla programmazione delle campagne di sensibilizzazione e screening hiv/sifilide sia negli anni precedenti che a seguire per queste del 2025 - continua l'Assessore ANGELA TRAVAGLI - perché oltre alla messa in campo da parte di tante persone della propria professionalità, a titolo personale e volontario, non dimentichiamo che i test rapidi che saranno utilizzati per questi ultimi eventi provengono dalla raccolta fondi promossa a dicembre dello scorso anno e che ha consentito di acquistare un notevole numero di pezzi a prezzo calmierato, che saranno utilizzati durante questi eventi e prima della loro scadenza. Si tratta quindi di risorse umane ed economiche importanti che vengono messe a disposizione della nostra comunità con l'intento non solo di monitorare lo stato di salute di ogni cittadino ma contestualmente rimuovere lo stigma e i pregiudizi che ancora oggi gravano pesantemente sulle persone affette da HIV".

Infine, ma non per importanza, questo Tavolo di Lavoro Permanente di contrasto all'AIDS, attraverso le rappresentanti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, ha aderito alla European Testing Week (https://www.testingweek.eu/ ) promossa dalla Regione Emilia Romagna - Commissione Regionale AIDS - con l'intento di realizzare, durante la settimana che va dal 19 al 26 maggio pp.vv., in ogni territorio provinciale, una sola giornata di setting per la sensibilizzazione e la somministrazione dei test di screening.

Per Ferrara è stato organizzato questo programma:

- lunedì 19 Maggio 2025 dalle ore 8.30 alle ore 12.00 presso l'Azienda Ospedaliera di Ferrara, sarà ampliato l'orario a disposizione per effettuare il Test di screening HIV/Sifilide su sangue venoso (referto entro 3-4 giorni lavorativi) con copertura dell'intera mattinata, dalle 8:30 alle 12:00 presso la Sezione HIV/AIDS del Reparto Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cona. Ogni prestazione sarà accompagnata dal consueto counselling e consegna di materiale informativo ad opera del personale del Centro dell'Azienda AzOspFe.

- martedì 20 Maggio 2025 dalle ore 17:00 alle ore 21:00 si aggiunge un ulteriore presidio di screening organizzato da Ferrara CheckPoint presso la sede di Arcigay Ferrara in Via Ripagrande 12; anche in questo caso sarà ampliato l'orario di apertura del CheckPoint, formalmente accreditato a livello regionale, con offerta del Test rapido hiv e sifilide e dei servizi correlati tra cui la presenza delle Operatrici dell' Unità di Strada del SerDP dell'Azienda USL di Ferrara.

Si rammenta inoltre che dal 22 al 30 aprile è attiva la OPEN WEEK SALUTE DONNA nell'ambito della quale la giornata dedicata alle iniziative per la prevenzione delle IST sarà il 22 Aprile 2025, dalle 10:00 alle 12:00 sempre presso la Sezione HIV/AIDS dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cona.

"Ringrazio ancora e davvero le professioniste e i professionisti impegnati in questa eccezionale dimostrazione di sinergia operativa - termina ANGELA TRAVAGLI - e mi sento onorata di coordinare un'esperienza così unica nel perimetro regionale, forse anche nazionale, per la coesione degli intenti e per la concreta operatività dimostrata e che non accenna ad esaurire le sue forze.

Nella nostra città abbiamo un numero di iscritti molto alto nei vari Dipartimenti universitari, per cui questa sensibilizzazione e informazione diffusa e monitoraggio costante sulle IST rappresenta l'unica arma potente che abbiamo per tenere alta l'attenzione sulla prevenzione".

NOTA organizzativa: I Test rapidi hiv/sifilide su sangue capillare saranno somministrati fino ad esaurimento scorte.

Per sottoporsi al Test rapido HIV/sifilide (su sangue capillare) e conoscere così il proprio stato di salute, occorre semplicemente presentarsi nei Presidi di somministrazione Test rapido HIV negli orari indicati, non è necessaria la prescrizione del medico; i test saranno effettuati in forma anonima e gratuita, nel pieno rispetto della privacy, dal personale medico-infermieristico che si è offerto a titolo volontario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, da un pool di Studenti laureandi della Facoltà di Medicina e Chirurgia e del corso di Laurea in Infermieristica di UNIFE e da personale medico infermieristico di Croce Rossa Italiana del Comitato di Ferrara.

Il risultato viene consegnato dopo 15 minuti.

Il Tavolo di Lavoro Permanente di contrasto all'AIDS, è coordinato dall'Assessore alle Pari Opportunità Angela Travagli e ne fanno parte i rappresentanti di Azienda USL e Azienda Universitaria-Ospedaliera, Università degli Studi di Ferrara, l'Ordine dei Medici di Ferrara, nonché varie Associazioni del terzo settore quali Avis provinciale, Avis Comunale, CRI Croce Rossa Italiana, AFM Farmacie Comunali, Federfarma, SISM Segretariato Italiano Studenti in Medicina, l'Associazione studentesca RUA-UDU Rete Universitaria attiva, Promeco-Servizio Giovani Comune Fe, Spazio Giovani dell'AUSLFe, Unità di Strada del SerDP dell'Azienda USL, UISP provinciale, Centro Donna Giustizia, CAM, AIDM, AFCD Associazione Famiglie contro la droga, CSV Terre Estensi, Arcigay Ferrara Gli Occhiali d'Oro, AGEDO, Associazione Famiglie arcobaleno, oltre ai Sindacati Confederali CGIL - UIL e UGL.

Comunicato Stampa a cura dell'Ufficio Pari Opportunità

