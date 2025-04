SCUOLA - Iscrizioni online da martedì 29 aprile fino a martedì 13 maggio 2025 accedendo al portale sosi@home Centri Ricreativi Estivi 2025 con agevolazioni allargate per alunni dall'infanzia alle secondarie di primo grado

Aperte le iscrizioni ai Centri Ricreativi Estivi del Comune di Ferrara per alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Le attività dei corsi e le modalità per fruire dei contributi sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta lunedì 28 aprile 2025 nella Sala Arengo della residenza municipale di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferrara Chiara Scaramagli e il dirigente comunale del Servizio Istruzione Sandro Bastia.

"Per noi - ha sottolineato l'assessore Scaramagli - questa iniziativa rappresenta un supporto fondamentale per le famiglie, soprattutto in quel periodo dell'anno particolarmente delicato, quando è necessario avere un servizio che accoglie i bambini, permettendo ai genitori di conciliare lavoro e impegni familiari. Per bambini e ragazzi è l'opportunità di socializzare con i loro coetanei, mentre partecipano ad attività ludiche ed educative, nel segno dell'inclusione e dell'interazione. Abbiamo anche ampliato la fascia di famiglie che potranno usufruire dei contributi, alzando la soglia di reddito da 24 a 26mila euro annui".

Ad ospitare le attività saranno le sedi di una serie di nidi e istituti scolastici pubblici e privati dislocati su tutto il territorio comunale. Le attività inizieranno lunedì 30 giugno 2025, salvo per tre sedi statali (scuola d'infanzia B.Merletti, scuola d'infanzia Quartesana e scuola secondaria 1° grado F.Mazza ) per le quali il servizio avrà inizio mercoledì 2 luglio 2025. Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30, terminerà in tutte le sedi il 25 luglio 2025.

Il servizio è rivolto ai bambini che frequentano i nidi d'infanzia comunali (0-3 anni), le scuole dell'infanzia comunali e statali (3-6 anni), e ai bambini e ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado statali (6-14 anni).

Le iscrizioni, esclusivamente online, potranno essere effettuate dalle 12:00 di martedì 29 aprile fino a martedì 13 maggio 2025 alle 12.00, accedendo al portale sosi@home con le credenziali Spid o Cie del genitore dichiarante.

Possibilità di assistenza all'iscizione si può chiedere - muniti di Spid o di Carta d'identità elettronica - al Laboratorio ex Teatro Verdi (via Castelnuovo 1 a Ferrara, previo appuntamento telefonico al 345 7057593 dal lunedì al venerdì) e presso la sede della Coop Cidas (via Vasco Zappaterra ,18 a, Ferrara)

Come scegliere il servizio

Le famiglie devono effettuare la domanda scegliendo il centro estivo relativo alla tipologia di servizio frequentato per l'anno scolastico 24-25, nello specifico:

CRI nido comunale per i bambini che stanno frequentando attualmente un nido comunale

CRI materna comunale per i bambini che stanno frequentando attualmente una scuola dell'infanzia comunale

CRE materna statale per i bambini che stanno frequentando attualmente una scuola dell'infanzia statale

CRE 6-14 anni per i bambini e ragazzi che stanno frequentando attualmente una scuola primaria o secondaria di primo grado statale



Assistenza alla compilazione della domanda

È possibile scaricare le Guide alla compilazione della domanda online, alla sezione Documenti, in fondo alla notizia.

Per assistenza telefonica rivolgersi all'Ufficio Punto Unico contattando i seguenti numeri di telefono negli orari previsti (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il giovedì dalle 15.00 alle 16.30):

per i CRI (Nidi e Scuole d'Infanzia Comunali): 0532/418148, 418153, 418159

per i CRE (Scuole d'Infanzia statale, scuola Primarie e secondarie di primo grado): 0532/418154, 418155, 418160

Per informazioni scrivere esclusivamente all'indirizzo mail puntounico@edu.comune.fe.it

Per assistenza in presenza (esclusivamente muniti di spid o cie):

presso Laboratorio Ex Teatro Verdi, in Via Castelnuovo 1, previo appuntamento contattando il numero di telefono 345/7057593 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00;

presso la sede Coop Cidas via Vasco Zappaterra ,18 accedendo direttamente nelle giornate del 30/04, 02/05, 06/05, 07/05, 09/05, 12/05 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Bambini con disabilità

Per i bambini con disabilità l'iscrizione è sempre da effettuare sul portale sosi@home scegliendo la relativa categoria di accesso nel "tipo utente" (schermata "informazioni domanda").

Sarà cura dell'Ufficio Inclusione Scolastica verificare la documentazione precedentemente ricevuta ed individuare le modalità di supporto e affiancamento nei CRI e nei CRE"Per informazioni sulle modalità di affiancamento scrivere a ufficiointegrazione@comune.fe.it o contattare l'ufficio al seguente numero di telefono 0532/753945.

I posti e le sedi disponibili per i centri estivi 2025

Nidi comunali

35 Posti: Nido "Il Ciliegio", via B.Petrucci, 14 - Fe

63 Posti: Nido "Neruda", via Valle Gallare, 25 - Fe

35 Posti: Nido "Rampari", via Rampari di San Paolo, 3 - Fe

47 Posti: Nido "Leopardi", via G.Leopardi, 7 - Fe

22 Posti: Nido "Le Margherite", via Bregola, 27- Fe

93 Posti: Nido "U. Costa", via M. Praga, 3/5 - Fe

35 Posti: Nido "Ponte" , via Rovigo, 3 - Pontelagoscuro

Scuole dell'infanzia comunali

75 Posti: Scuola dell'inf. "Casa del Bambino", Corso Biagio Rossetti, 25- Fe

75 Posti: Scuola dell'inf. "Aquilone", via Mambro, 61- Fe

25 Posti: Scuola dell'inf. "Le Margherite", via Bregola, 27- Fe

52 Posti: Scuola dell'inf. "Neruda", via Valle Gallare, 25 - Fe

50 Posti: Scuola dell'inf. "Ponte", via Digione, 6 - Pontelagoscuro

Scuole statali

Per bambini 3-6 anni della scuola dell'infanzia statale50 Posti: Scuola dell'inf. "B.Merletti", Via G.Galilei, 13- Fe

25 Posti: Scuola dell'inf. di San Martino, Via Chiesa, 172 S.Martino - Fe

25 Posti: Scuola dell'inf. di Quartesana, Via Rabbiosa, 107 Quartesana - Fe

Per ragazzi 6-14 anni 60 Posti: Scuola primaria "M.Poledrelli" via M.Poledrelli, 3 - Fe

60 Posti: Scuola primaria "F.Tumiati" via Bosi,20 - Fe

60 Posti: Scuola secondaria "F.Mazza" via Battara, 51- Fe

20 Posti: Scuola primaria "B.Rossetti" via Valle Pega, 4- Fe

20 Posti: Scuola primaria di Quartesana, Via delle Libertà, 7 Quartesana - Fe

Calendario delle iscrizioni

dalle ore 12.00 del 29 aprile al 13 maggio 2025 alle ore 12.00 domanda d'iscrizione

dal 13 al 21 maggio 2025 istruttoria e controlli delle domande

23 maggio 2025 pubblicazione delle Graduatorie Provvisorie

dal 23 al 27 maggio 2025 ore 10.00 presentazione ricorsi, compilando il modulo apposito scaricabile al seguente link: https://www.comune.fe.it/it/b/42237/modulistica-servizi-educativi-e-scolastici

6 giugno 2025 pubblicazione delle Graduatorie Definitive

6 giugno 2025 assegnazione posti con pubblicazione dell'elenco sulla pagina Edufe

dal 6 al 11 giugno 2025 ore 10.00 accettazioni posti

16 giugno 2025 seconda assegnazione degli eventuali posti disponibili

dal 16 al 22 giugno 2025 accettazione posti seconda assegnazione

Per accettare il posto è necessario accedere con le credenziali Spid o Cie del genitore dichiarante al portale sosi@home ed eseguire la procedura di accettazione o rifiuto.

Per consultare le rette dei Centri Ricreativi infanzia e dei Centri Ricreativi Estivi cliccare qui (www.comune.ferrara.it/it/b/42237/le-rette-dei-centri-estivi-ricreativi-luglio-2023).

Links:

Immagini scaricabili: