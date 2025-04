POLITICHE SOCIOSANITARIE - Venerdì 9 e sabato 10 maggio 2025 nel cortile del Castello estense. Fondi a favore di Associazione Giulia per Pediatria "Disco Verde": due serate di musica e solidarietà

Due serate intere dedicate alla solidarietà, in cui i fondi raccolti porteranno all'acquisto di un polisonnigrafo pediatrico da destinare al reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Sant'Anna. Il cortile del Castello Estense è pronto ad ospitare, venerdì 9 e sabato 10 maggio 2025, la seconda edizione di "Disco Verde", format rivolto ai giovani nato in città e che ha già debuttato lo scorso settembre al parco Pareschi.

L'iniziativa è stata presentata martedì 29 aprile 2025 nella sala dell'Arengo della residenza municipale. All'incontro con i giornalisti hanno partecipato l'assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti; il presidente del comitato "Per ricominciare a sorridere" Francesco Cavallini; il presidente di "Associazione Giulia" e consigliere della Contrada Borgo San Giorgio Michele Grassi; Agnese Suppiej, primario dell'Unità Operativa di Pediatria dell'ospedale Sant'Anna.

"Disco Verde è un evento pensato dai giovani per i giovani - dice l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - . Un esempio di sano divertimento e aggregazione, per una manifestazione che rappresenta un modello virtuoso di cittadinanza attiva, in grado di trasformare momenti di festa in opportunità per fare qualcosa di concreto per il territorio e per i bambini che vivono il delicato momento di cura. L'unione di forze tra il comitato "Per ricominciare a sorridere", associazione Giulia e l'apertura dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, che porterà al buon esito della raccolta, è un qualcosa che fa bene a tutta la città. I cittadini di Ferrara sono abituati a dare grandi risposte, quando si tratta di solidarietà. Sono certa che sarà così anche questa volta".

"Il comitato 'Per ricominciare a sorridere' - ha spiegato Cavallini - nasce per realizzare serate pensate da giovani per i giovani con fondi da destinare in beneficenza per il benessere dei bambini".

"Sarà una festa dedicata alla città - hanno raccontato il direttore artistico Andrea Bertelli e Francesco Ferrari - dove si potrà mangiare, bere e ascoltare tanta musica tra il verde di piante che ci fornirà Roverati per rinnovare l'atmosfera di un parco con la presenza anche dell'Info point di Interno Verde. Venerdì 9 maggio ci sarà musica house e disco anni '70-80 con l'evento 'Poliamore' che vedrà la presenza di Bruno Bellissimo, Beppe Finiani ed Euro Nettuno. Sabato 10 maggio, invece, ci sarà jazz e soul con la presenza di diversi dj-set nel pomeriggio".

"È una cosa molto positiva - ha aggiunto il fondatore dell'Associazione Giulia, Grassi - che vengano coinvolti ragazzi e ragazze, che possono così capire la serietà e l'importanza del volontariato".

La direttrice dell'Unità ospedaliera di Pediatria, Suppiej, ha, infine, espresso gratitudine per il contributo indirizzato a far crescere la disponibilità del reparto con un'attenzione per i bambini fragili, che hanno difficoltà multiple, che lo strumento consentirà di monitorare e lenire.

La manifestazione è curata dal comitato 'Per ricominciare a sorridere', che per questa occasione si avvale, per la prima volta, della collaborazione dell'associazione Giulia, che da anni è impegnata ad offrire un sostegno ai piccoli pazienti del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale cittadino. Per la sua finalità, la manifestazione beneficia del patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara.

Oltre ad avviare una collaborazione tra il comitato "Per ricominciare a sorridere" e associazione "Giulia", l'evento ha l'intento di offrire un'esperienza unica di musica e intrattenimento, valorizzata da stand che promuovono prodotti tipici del territorio ferrarese.

La kermesse benefica partirà venerdì 9 maggio dalle ore 19 e sabato 10 maggio dalle ore 22, sempre all'interno del cortile del Castello. Nel cortile del Castello sarà presente un punto di ristoro con un Food Track. Ingresso con pagamento di un contributo dalle 22 in poi.

Immagini scaricabili: