FRAZIONI - Sabato 3 maggio 2025 dalle 10:30 appuntamento a Pontelagoscuro In mezzo scorre il fiume: spettacoli, giochi e itinerari in piazza. A cura di Officina Teatrale A_Ctuar

Il 3 maggio a Pontelagoscuro ci sarà un evento speciale: spettacoli, giochi, itinerari e mostre in piazza Buozzi per scoprire la storia del vecchio borgo affacciato sulle sponde del Po e divertirsi insieme con antichi giochi e divertissement! E' il secondo appuntamento della rassegna In mezzo scorre il fiume, ideata e curata da Officina Teatrale A_ctuar APS e vincitrice del bando "Frazioni per tutti" del Comune di Ferrara.

Sarà una giornata intensa, dall'alba al tramonto: alle 10.30 partirà la visita guidata "I ponti di Ponte" a Pontelagoscuro vecchia e nuova a cura di Proloco Pontelagoscuro (ritrovo davanti alla Sala N. Orsatti di via Risorgimento 4). Dalle 16.30 inizieranno i giochi in piazza per tutte le età: ad aprire le danze "Il molto dilettevole gioco dell'oca" di Officina Teatrale A_ctuar, il nuovo spettacolo-gioco interattivo a dimensione umana della compagnia, dove il pubblico potrà cimentarsi tra prove, ostacoli, narrazioni, sketch e le musiche di Rodolfo Bandiera (alias Cristiano Grandi). Ma non finisce qui: in piazza si potranno trovare anche gli scacchi giganti, dove i partecipanti potranno sperimentare mosse e contromosse e scoprire i segreti del gioco guidati dal Circolo Scacchistico Estense e la Caccia al tesoro alla rovescia di Plastic Free, per imparare a rendere questo mondo più bello e più pulito. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 è inoltre visitabile la mostra fotografica "I ponti di Ponte".

"La manifestazione del 3 maggio a Pontelagoscuro rappresenta perfettamente la filosofia che sta alla base del nostro progetto: valorizzare il patrimonio storico e culturale delle frazioni, coinvolgendo attivamente i cittadini. Il fiume Po non è solo un elemento geografico, ma un simbolo identitario che ha plasmato la vita e le tradizioni della frazione. Iniziative come questa, che promuovono la sostenibilità ambientale e la partecipazione culturale, rappresentano esattamente il modello di vivacità territoriale che l'Amministrazione intende sviluppare nelle frazioni ferraresi", così l'assessore alle frazioni Cristina Coletti.

Per arrivare a Pontelagoscuro è stato organizzato il BiciBUS, a cura di Fiab Ferrara in partenza alle 15.30 da Piazza Travaglio: sarà una divertente pedalata in compagnia per vivere la città e le sue frazioni a ritmo lento e sostenibile e in totale sicurezza.

Entusiasti gli organizzatori Sara Draghi e Massimo Festi: "La rassegna In mezzo scorre il fiume vuole ricordarci di questa presenza così preziosa, di questo "grande padre" che appare dormiente fintanto che non si secca o si ingrossa nel suo letto. Abbiamo cercato di rimettere il fiume al centro, trasformandolo in un luogo di festa e di ritrovo all'aria aperta. Con l'iniziativa di sabato vorremmo sensibilizzare a temi che ci stanno particolarmente a cuore: la riduzione dell'uso di plastica e di materiali monouso e l'adozione di stili di vita sostenibili. Il rispetto e il cambiamento partono prima di tutto dalla conoscenza. L'altro obiettivo a cui teniamo fortemente è riunire la comunità attorno alle arti, creando dialoghi, confronti de visu, aumentando la consapevolezza di sé e sostenendo l'idea di una cultura partecipata, che parte dal basso, fatta da chi la vive".

La partecipazione a tutte le attività è libera e gratuita. È richiesta la prenotazione al BiciBUS. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato. Dettagli, aggiornamenti e prenotazioni sul sito della compagnia www.officinateatraleactuar.it/post/in-mezzo-scorre-il-fiume

Officina Teatrale A_ctuar è una compagnia teatrale con sede a Ferrara nata nel 2009, attiva in particolare nel teatro per le nuove generazioni e in progetti di teatro partecipato e site specific per spazi non convenzionali. L'associazione ringrazia il Centro Sociale "Il Quadrifoglio", la Proloco e il Comitato Vivere Insieme di Pontelagoscuro per il coordinamento e il supporto all'evento.

