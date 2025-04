BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 2 maggio 2025 alle 16:30 presentazione in Sala Agnelli "La S.P.A.L. dalle origini al Secondo dopoguerra": il secondo volume di Oscar Ghesini

È dedicato ai ''Campionati dal 1925-26 al 1928-29 e le biografie di giocatori spallini degli anni Venti'' il secondo volume del libro di Oscar Ghesini "La S.P.A.L. dalle origini al Secondo dopoguerra", che venerdì 2 maggio 2025 alle 16:30 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

All'incontro, che vedrà in apertura un saluto introduttivo di Francesco Carità (Assessore allo Sport del Comune di Ferrara), dialogherà con l'autore Riccardo Vaccari (fondatore della pagina Instagram @ti_racconto_un_libro).

L'evento non sarà diffuso in diretta streaming (lavori di manutenzione alla rete).

LA SCHEDA (A cura degli organizzatori)

La storia della Società Polisportiva Ars et Labor (S.P.A.L.) ricostruita attraverso i documenti dell'epoca, dalle origini al Secondo dopoguerra, in volumi ricchi di immagini che si intrecciano con le vicende del territorio e del Paese; le biografie dei calciatori spallini, riferimenti al calcio nazionale e ai principali eventi sportivi cittadini completano un affresco denso di informazioni.

In questo secondo volume, il racconto dei campionati dei biancoazzurri della seconda metà degli anni Venti, in cui la S.P.A.L. tenta invano la risalita in quella massima divisione nazionale in cui si era così bene comportata prima della retrocessione del 1925; lo sforzo economico della società è pagato con una crisi finanziaria che nel 1928 porta al taglio di tutte le sezioni sportive e al solo mantenimento di quella calcistica; è una S.P.A.L. adesso controllata dal fascismo, che in Italia ha imposto intanto la dittatura. Arricchiscono il volume una scheda di Claudio Strano sulle vicende dello stadio comunale 'Paolo Mazza' dalla sua inaugurazione ai giorni nostri e le biografie di cinquanta giocatori spallini degli anni Venti.



Oscar Ghesini, ferrarese, insegna Lingua, Letteratura italiana e Storia nella scuola pubblica di istruzione secondaria superiore; è membro della Società Dante Alighieri; prima di dedicarsi all'insegnamento è stato un giornalista sportivo: ha seguito da vicino la S.P.A.L. e ha collaborato con giornali, radio e tv locali.

