BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 6 maggio 2025 alle 17:00, incontro con l'autore in sala Agnelli ''Il fuoco sacro della terracotta'': nel libro di Marco Scansani, l'opera di ''Giovanni de Fondulis tra Lombardia e Veneto''

Rievoca un viaggio nel cuore nascosto del Rinascimento e fa luce su un protagonista rimasto nell'ombra, il libro di Marco Scansani (Editore Tre Lune, 2024), dal titolo ''Il fuoco sacro della terracotta'', che martedì 6 maggio 2025 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).

Dialoga con l'autore: Romeo Pio Cristofori (Musei di Arte Antica, Comune di Ferrara)

L'incontro rientra nel ciclo "Una costellazione di libri - Letture dell'Istituto di Studi Rinascimentali".

LA SCHEDA (A cura degli organizzatori)

Il fuoco sacro della terracotta è un viaggio attraverso un filone meno noto del Rinascimento e la riscoperta di uno dei suoi protagonisti. La scultura in terracotta, una tipologia assai presente nell'antichità ma pressoché dimenticata nel Medioevo, ritornò in auge nel Quattrocento. Nella valle del Po, dove l'argilla non manca, trovò consacrazione grazie alla sua versatilità e alla sua umiltà, venendo apprezzata soprattutto per i contesti sacri. Il libro ricostruisce per la prima volta l'intera vicenda critica, biografica e artistica di Giovanni de Fondulis riconoscendo il peso straordinario che ebbe per la storia dell'arte lombarda e veneta: fu infatti tra queste due regioni che l'artista visse e operò nel corso del XV secolo. Le opere in terracotta del cremasco e dei suoi seguaci hanno riempito le chiese, gli oratori, i palazzi del Nord Italia di statue, altari, rilievi, decorazioni: nel volume vengono finalmente esaminate, riprodotte a colori, e dunque valorizzate, riallacciando il loro rapporto con la storia, i documenti, i contesti, gli artisti e i committenti.



Marco Scansani, storico dell'arte, è attualmente ricercatore all'Università di Trento per un progetto di mappatura degli scultori quattrocenteschi in terracotta nella valle del Po. Nel 2020 si è addottorato alla Scuola Normale Superiore di Pisa dopo essersi formato presso gli atenei di Verona e Bologna. Recente la sua partecipazione al progetto di catalogazione dei bronzetti del Museo nazionale del Bargello. I suoi interessi di studio sono principalmente rivolti alla storia della scultura (in particolare alla coroplastica, medaglistica, ceroplastica, bronzistica in piccola scala) argomento a cui ha dedicato articoli scientifici, saggi, contributi per mostre e convegni.



L'iniziativa è parte del calendario eventi 2025 dell'Istituto di Studi Rinascimentali, in collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte, il Servizio Musei d'Arte, il Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Ferrara

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: