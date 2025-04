BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 5 maggio 2025 alle 17:00, incontro con gli autori ''In nome della libertà'': la lotta dei ''casumaresi nella Resistenza''

Sarà dedicato alla presentazione del libro "In nome della libertà - casumaresi nella Resistenza'', curato da Mario Pinca con la collaborazione di Paola Bergamini e Massimo Mattioli (Edizioni La Carmelina, 2025), l'incontro in programma lunedì 5 maggio 2025 alle 17:00 nella biblioteca Ariostea (Via delle Scienze, 17, FE).

Dialogherà con gli autori: Roberto Cassoli, presidente ANPI Ferrara.

LA SCHEDA (A cura degli organizzatori)

Le pagine del libro raccontano storie di coraggio, di determinazione e di speranza, in cui i protagonisti sono giovani, uomini e donne che, in un tempo di terrore e oppressione, hanno scelto di lottare per la libertà e la dignità degli esseri umani. La partecipazione alla Resistenza dei casumaresi, non adeguatamente ricordata, è stata un esempio straordinario di quanto la forza dei valori umani e l'amore per la libertà possano animare i cuori di chi ha scelto di non arrendersi. Giovani di ogni estrazione sociale si sono uniti contro un nemico che sembrava invincibile, portando avanti un'idea di giustizia che non aveva nulla a che fare con la violenza cieca della dittatura, ma tutto a che fare con il desiderio di un futuro migliore, fatto di pace e libertà. In questo libro gli autori, che ringrazio sentitamente, vogliono rendere omaggio a quella gioventù coraggiosa che, nonostante le paure e le difficoltà, ha scelto di opporsi al nazifascismo, dando vita a una Resistenza che ha scritto pagine indelebili della nostra storia e che oggi è fondamento dei valori della nostra Costituzione.



A cura del Consorzio Eventi Editoriali

