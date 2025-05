POLITICHE SOCIOSANITARIE - Il 3 e 4 maggio, in avvicinamento alla Festa della Mamma. Ass. Coletti: "Iniziativa piacevole, fondata su una finalità di enorme valore" "Io per Lei": i volontari di Telethon in piazza Trento Trieste con i biscotti della solidarietà per sostenere la ricerca

"Io per Lei". Con l'avvicinarsi della Festa della Mamma, approda anche in piazza Trento Trieste a Ferrara la campagna di primavera 2025 della Fondazione Telethon, realizzata per raccogliere fondi in favore della ricerca scientifica. Sabato 3 e domenica 4 maggio, nella principale piazza della città, i volontari della fondazione promuoveranno tre tipologie di "Cuori di biscotto" - in versione pasta frolla con gocce di cioccolato, al gusto arance di Sicilia e con gocce di cioccolato - da acquistare attraverso il riconoscimento di un contributo che servirà a finanziare l'attività di ricerca.

"L'invito ai cittadini - dice l'assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti - è di aderire a questa piacevole iniziativa, che si fonda su una finalità di enorme valore. Telethon è un'associazione che agisce da più di 20 anni sul nostro territorio, che ha sempre goduto della stima dell'Amministrazione e della cittadinanza, che riconoscono l'essenziale opera che realizza. Telethon è infatti sinonimo di speranza per un futuro migliore e di miglioramento della qualità della vita delle persone affette da una malattia genetica rara. Le occasioni in cui i volontari scendono in piazza devono spingere a non far calare mai l'attenzione e la sensibilità nei confronti di queste tematiche".

Nei giorni scorsi, una delegazione di volontari, rappresentati dall'ex coordinatore provinciale di Telethon Claudio Benvenuti - ora promotore della sezione ferrarese di Uildm, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - e da Mafalda Spettoli, ha presentato la campagna all'assessore Coletti, esprimendo un "ringraziamento a lei per il suo costante supporto in tutte le nostre attività".

I biscotti si possono trovare a Ferrara in Piazza Trento e Trieste, in angolo con via San Romano. L'offerta minima richiesta è di 15 euro a scatola, di 40 per tre scatole. Per informazioni si può contattare anche la Fondazione Telethon al numero 340 1854140 oppure al 366 2595477.

Nella foto, da sinistra: Mafalda Spettoli (volontaria Fondazione Telethon); Assessore Cristina Coletti; Claudio Benvenuti (ex coordinatore provinciale Telethon e promotore della sezione ferrarese di Uildm).

