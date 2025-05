COMMERCIO - Incontro in municipio tra l'assessore Francesco Carità e il campione Marco Iuculano La Macelleria Moretti rappresenta l'Italia ai Mondiali di Parigi: un'eccellenza ferrarese sulla scena internazionale

Un traguardo storico per la Macelleria Moretti, storica realtà di Pontelagoscuro e poi del centro città, che ha rappresentato l'Italia ai Mondiali WBC (WorldButchers' Challenge), che si sono tenuti a Parigi il 30 e 31 marzo 2025. Un risultato di prestigio che conferma la passione, la professionalità e l'impegno che da sempre contraddistinguono questa attività ferrarese.

Nella categoria Young Butcher, il giovane contitolare assieme ai fratelli della Macelleria Moretti, Marco Iuculano, si è classificato al settimo posto su 24 partecipanti, raggiungendo un punteggio di 78,170: uno scarto di pochi centesimi dalla top five, a dimostrazione del livello altissimo della sua performance.

La storia della Macelleria Moretti è una storia di radici, tradizione e integrazione: originaria di Raccuja, piccolo comune del Parco dei Nebrodi in Sicilia, la famiglia si è trasferita a Ferrara alla fine degli anni '90. Nel 2006 ha rilevato la storica macelleria di via dell'Isola Bianca 69 da Franco Moretti, affettuosamente ricordato come "nonno Franco", e ha rilevato nel 2011 un secondo punto vendita in via Palestro 71, già macelleria storica del centro città dal 1994.

''Abbiamo unito la cultura gastronomica siciliana con quella ferrarese, creando un legame unico trale nostre origini e questa terra che ci ha accolti'', racconta Marco Iuculano, ex pugile della scuderia dei fratelli Duran, oggi orgoglioso padre di famiglia e artigiano della carne.

A esprimere l'orgoglio della città è l'assessore al Commercio di Ferrara, Francesco Carità:

"A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza, esprimo le mie più sentite congratulazioni alla Macelleria Moretti per questo importante traguardo internazionale. Siamo fieri di vedere una realtà ferrarese portare alto il nome della nostra città nel mondo. Con la forza delle sue radici e lo sguardo rivolto al futuro, la Macelleria Moretti continua a essere ambasciatrice dell'eccellenza artigiana italiana, grazie a uno spirito imprenditoriale che ha trovato a Ferrara un terreno fertile e stimolante".

Nelle foto - scaricabili in fondo alla pagina - alcune immagini di repertorio di Marco Iuculano al lavoro nel negozio di Ferrara e durante i Mondiali di Parigi.

Alcuni scatti realizzati giovedì 8 maggio 2025 lo ritraggono nella residenza municipale di Ferrara, dove è stato accolto dall'assessore al Commercio Francesco Carità insieme con la moglie Martina Geminian e con i fratelli e colleghi del negozio di macelleria Giuseppe e Marcello Iuculano

Immagini scaricabili: