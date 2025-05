BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 10 maggio 2025 alle 10:00, appuntamento in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni ''Book speed dating'': è possibile innamorarsi di un libro in 10 minuti?

Si chiama Book speed dating il nuovo appuntamento a base di libri e sorprese, in programma alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara) sabato 10 maggio 2025 alle 10:00.

Due persone e due libri si incrociano per pochi minuti: giusto il tempo di scambiarsi storie, impressioni, curiosità. Poi si cambia. Un nuovo volto, un nuovo libro, un nuovo dialogo da iniziare. Un gioco dinamico e sorprendente, dove ogni giro è un'occasione per scoprire qualcosa - o qualcuno - di inaspettato.

Gli autori e le autrici presenti saranno:

Chiara Domeniconi, Come un chiodo nella carne

Matteo Ricupero, Instrumentum Diaboli

Lara Squarzoni, La resa degli Dei. Il Dono

Marinella Brandinali, Avanzi di nuvole

Alessandro Ivan Battista, Orfani di genitori viventi

L'evento, a cura dell'editore Argento Dorato in collaborazione con la biblioteca, richiede la prenotazione allo 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

