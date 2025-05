CULTURA - Al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara il 13 maggio 2025 la 4.a edizione - PROGRAMMA Stati Generali della Cultura: competenze, innovazione e lavoro

Ferrara, 7 maggio 2025 - Si è svolta mercoledì 7 maggio 2025 nella Sala degli Arazzi del Comune di Ferrara, la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione degli Stati Generali della Cultura: competenze, innovazione, lavoro, che si terrà martedì 13 maggio prossimo al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara.

L'evento è stato presentato dall'assessore alla Cultura del Comune, Marco Gulinelli ''Inserito nell'ambito delle celebrazioni per il Trentennale del riconoscimento UNESCO di Ferrara, gli Stati Generali del Lavoro della Cultura è un evento di rilevanza nazionale che pone al centro il rapporto tra cultura, bellezza e tutela dei diritti nei luoghi di lavoro. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di riflettere e costruire insieme nuove prospettive per chi opera nei settori culturali e creativi, promuovendo una visione del lavoro che valorizzi la dignità, la sicurezza e il benessere delle persone, in dialogo costante con il patrimonio artistico e paesaggistico. Professionisti, istituzioni e cittadini saranno invitati a confrontarsi su temi cruciali come l'equità, la formazione, la sostenibilità e le opportunità occupazionali nel mondo della cultura, in un contesto di straordinaria bellezza come quello ferrarese. Un appuntamento per pensare il lavoro come parte integrante del patrimonio culturale, umano e sociale del Paese''.

Presenti alla conferenza stampa anche il Founder degli Stati Generali Mondo Lavoro, Pier Carlo Barberis.

La quarta edizione, realizzata in collaborazione con il Comune di Ferrara e sostenuta dalla Fondazione Ferrara Arte, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, esperti e professionisti del settore culturale, che si confronteranno su temi chiave come la formazione per i lavori futuri, l'innovazione come leva per il rinnovamento della cultura e le strategie per un futuro sostenibile e inclusivo del welfare culturale.

Il programma prevederà quattro momenti di approfondimento:

Ore 10:30 - Il panel di apertura, Cultura e lavoro: un incontro tra Istituzioni, moderato da Cristiano Bendin, responsabile della redazione di Ferrara de "Il Resto del Carlino'', prevederà gli interventi istituzionali di Marco Gulinelli, assessore alla Cultura Comune di Ferrara, Michele Placido, presidente Fondazione Teatro Comunale Ferrara e Davide Urban, direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara.

Ore 11:30 - Il meeting Competenze del futuro: formare i professionisti della cultura, analizzerà come le HR e la formazione stanno plasmando il lavoro culturale del domani. Saranno previsti gli interventi, tra gli altri, di Antonio Scuderi, CEO Capitale Cultura e Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro.

Ore 12:30 - Il terzo incontro, intitolato Cultura e innovazione: sostenere l'evoluzione, si concentrerà sull' innovazione come leva per la crescita e il rinnovamento della cultura, insieme agli interventi di Lorenzo Balbi, direttore del Museo d'Arte Moderna di Bologna e Riccardo Maiarelli, presidente della Fondazione Estense.

Ore 14:30 - L'ultimo appuntamento di giornata, Welfare culturale: strategie per un futuro equo, sostenibile e inclusivo, sarà dedicato ai nuovi modelli per affrontare le sfide dell'inclusività e della sostenibilità. Presenti tra i relatori, Massimo Maggio, Head Fine Art Department di Wide Group, Eduardo Gugliotta, responsabile servizio gestione fondi speciali Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Irene Sanesi, economista della cultura.

Gli Stati Generali della Cultura si riconfermano come un importante appuntamento in grado di comprendere, analizzare e progettare il futuro del settore culturale. L'evento rappresenta un'opportunità unica di networking, confronto e sviluppo di nuove strategie per affrontare le sfide istituzionali, imprenditoriali ed economiche del domani.

Un appuntamento imperdibile per istituzioni, aziende, professionisti e studenti.

