SPORT - Sabato 10 maggio 2025 dalle 9:30, evento organizzato dal Canoa Club Ferrara assieme alle altre realtà sportive cittadine, con il patrocinio del Comune ''Sportability Day'': inclusione in movimento lungo la Darsena di Ferrara

Si avvicina a grandi passi la giornata all'insegna dello sport e dell'inclusione, che avrà luogo sabato 10 maggio 2025 a partire dalle 9.30 nella splendida Darsena di San Paolo a Ferrara, con Sportability Day, evento organizzato da Canoa Club Ferrara assieme alle altre realtà sportive cittadine, patrocinato dal Comune di Ferrara e con il sostegno del Rotary Club Ferrara e Ferrara Est. L'iniziativa vedrà la partecipazione delle più importanti associazioni ed enti sportivi del territorio in materia di sport inclusivi e paralimpici con oltre 250 iscritti, mentre le installazioni lungo la Darsena permetteranno a tutti di provare i vari sport e le varie discipline presenti.

Le parole dell'Assessore comunale allo Sport Francesco Carità in vista dell'evento: "Come Assessorato allo Sport abbiamo voluto e sostenuto questo bell'evento dedicato allo sport inclusivo: lo Sportability Day sarà una giornata di festa nel nome dello sport accessibile a tutti, nella cornice straordinaria della nostra Darsena. Saranno numerosissimi gli atleti che si cimenteranno in varie discipline sportive di terra e di acqua, dall'ormai iconico baskin a vari tipi di canoa, paracanoa, pesca; senza dimenticare arti marziali, danza e ginnastica. Un carosello di emozioni e agonismo, all'insegna del divertimento senza barriere, grazie al coinvolgimento delle numerose associazioni sportive ed enti del territorio che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto".

Saranno infatti presenti il Calcio con Gli Specialissimi della Spal, il Pararowing con il CUS Ferrara, il Baskin con EISI (al torneo parteciperanno le squadre di SBF Ferrara, Lions Baskin Cento e Bears Isola Vicentina), il Ju-Jitsu con il C.S.R Ju Jitsu Italia, la Boccia con la Bocciofila Ferrarese e la Boccia Inclusiva affiliata all'EISI come anche la Ginnastica per tutti inclusiva, la Pesca Sportiva sotto l'egida della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee), la Canoa con il Canoa Club Ferrara, il Volley con la VIS 2008 Ferrara, la Ginnastica Adattata con la PGF Palestra Ginnastica Ferrara, l'Atletica, il Judo e il Calcio a 5 tutte curate da Format, il Karate con l'Impresa Pettirosso, e la Danza Sportiva curata da Indaco. Oltre alle associazioni sportive aderiscono all'evento anche C.A.S.P. e Unife Inclusiva, con la partecipazione di Avis e ANC.

"Tutte realtà consolidate che da anni lavorano sul territorio e non solo, sempre attive e propositive, in totale sinergia tra loro, sempre con l'obiettivo principale di promuovere e diffondere l'inclusione e l'aggregazione - riprende l'Assessore Carità - ed in grado, tra le altre cose, di portare in campo per l'occasione anche associazioni di altre città impegnate in sport inclusivi non ancora presenti in casa nostra".

Il programma di Sportability Day

La giornata sarà quindi caratterizzata da un ricco programma di attività.

Alle 9.30 presso il Consorzio Wunderkammer avrà inizio la giornata con il saluto dell'Assessore allo Sport Francesco Carità che darà ufficialmente il via alla manifestazione, assieme a tutti i rappresentanti delle società coinvolte nell'evento.

Alle 10.00 inizieranno le attività nei vari padiglioni lungo la Darsena fino alle 12.30 con tornei, prove e dimostrazioni di Pararowing, Baskin, Ju-Jitsu, Boccia e Boccia Inclusiva, Calcio e Canoa.

Dalle 15.00 alle 18.30 si aggiungeranno anche dimostrazioni di Volley, Ginnastica Adattata, Atletica, Judo, Karate, Calcio a 5, Basket Integrato e Danza Sportiva.

Sarà una giornata di Sport e Inclusione non solo da guardare e da provare, ma anche da ascoltare: dalle 10.30 alle 12.00 infatti alla Wunderkammer si terrà il WorkShop dal titolo ''Danilo e Luca: Sport Around the World. Danilo Ragona e Luca Paiardi: due viaggiatori, 2 carrozzine e oltre 40 sport. Un racconto di libertà in movimento'', in cui i protagonisti e fondatori dell'Associazione B- Free racconteranno la loro vita, le loro esperienze e il loro ''Viaggio Italia around the world'', una storia di coraggio, libertà e autonomia, un inno alla vita e alla forza di non arrendersi mai.

"Il racconto di Luca Paiardi e Danilo Ragona - conclude l'Assessore Carità - è un vero e proprio esempio per tutti, due grandi atleti, due amici e due "viaggiatori in carrozza", compagni di viaggio, che hanno sfidato i limiti della disabilità con uno straordinario viaggio intorno al mondo, sperimentando tutte le attività sportive più adrenaliniche ed emozionanti".

