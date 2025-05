BIBLIOTECA RODARI - Mercoledì 14 maggio 2025 alle 17:30 incontro con gli autori, in viale Krasnodar 102 a Ferrara. Aperte le iscrizioni. Alla Rodari ''Le Donne nei nostri romanzi'' con Francesca Capossele, Michele Balboni e Alessandro Pasetti

Saranno tre gli autori protagonisti dell'incontro in programma mercoledì 14 maggio 2025 alle 17:30 alla biblioteca Rodari (viale Krasnodar 102) a Ferrara. Francesca Capossele, Michele Balboni e Alessandro Pasetti parleranno de "Le Donne nei nostri romanzi" descrivendo al pubblico alcune delle protagoniste dei loro libri. Francesca Capossele parlerà, in particolare, del suo romanzo Nel caso non mi riconoscessi (Playground, 2019), Michele Balboni della sua opera EVITAmia. Il tango di Evita Perón (La Carmelina, 2024), e Alessandro Pasetti del suo libro Le maschere dell'amore (Minerva Edizioni, 2023).

L'incontro è a partecipazione libera e gratuita.

Francesca Capossele è nata a Rovigo nel 1958 e vive e lavora a Ferrara. Ha esordito nel 2016 con 1972, finalista al Premio Modus Legendi. Con il suo secondo romanzo, Nel caso non mi riconoscessi, ha vinto il premio letterario I Sassi di Matera.



Michele Balboni ex dirigente d'azienda, ha pubblicato: Il mio Tango (Volta La Carta edizioni, 2013); La Diva del Tango - alla ricerca del niño rubato (Faust Edizioni, 2014) Premio Letterario per i Diritti Umani e di cui una copia è stata consegnata a Papa Bergoglio; Il Tango delle parole - racconti e fantasie (Europa Edizioni, 2016); A Mezza Luce - Ferrara, 1958 (Edizioni La Carmelina 2018); Irène nell'aria - biografia parlata di Irène Némirovsky (Edizioni La Carmelina 2020).



Alessandro Pasetti è nato a Ferrara, dove lavora e risiede. Giornalista professionista, nel 2001 ha aperto una società di eventi, uffici stampa e comunicazione. Con Made Eventi ha maturato un'esperienza di oltre vent'anni nell'organizzazione e direzione di grandi manifestazioni di spettacolo. Fra gli eventi da lui scritti e diretti ricordiamo la produzione dal 2001 al 2012 di un programma di moda e costume andato in onda per 12 anni in prima serata su Retequattro. Nel corso della sua carriera ha lavorato con un premio Nobel, Rigoberta Menchú, e con il premio Oscar Sophia Loren, lavorando per RaiDue al conferimento della sua cittadinanza onoraria. È laureato in Filosofia con indirizzo estetico. Nel 2014 a Roma gli è stato attribuito il Beauty Capital Award, succedendo nell'albo d'oro al regista Carlo Verdone. Nel 2021 è uscito il suo primo romanzo: Amori sulle dita di una mano edito da Albatros, che è stato presentato nella prestigiosa cornice della Triennale di Milano nell'ambito di Milano BookCity. Nel 2023 con questo romanzo, allora ancora inedito, ha vinto il primo premio del concorso letterario internazionale Città di Cattolica, classificandosi al primo posto su 472 romanzi in gara.

