CONFERENZA STAMPA - Venerdì 9 maggio 2025 alle 11:30 nella Sala Zanotti della residenza municipale Comunicazioni in merito alla decisione del giudice civile sulla questione via Favero e sulle future azioni del Comune di Ferrara

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- Francesca Savini, assessore comunale agli Affari legali del Comune di Ferrara e presidente della Commissione di indagine su via Favero;

- Luca Caprini, consigliere comunale del gruppo Alan Fabbri Sindaco

- Piera Fiorito, promotrice della causa legale su via Favero.