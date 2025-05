POLITICHE SOCIOSANITARIE - Sabato 10 maggio 3.a edizione al Parco Urbano. Ass. Coletti: “Occasione di grande valore per fare del bene” Festa della Mamma, la città si colora di fucsia con la camminata benefica in favore di Ado

Che mondo sarebbe senza la mamma? È questo lo slogan della terza edizione della "Camminata delle mamme" che torna per il terzo anno consecutivo a colorare di fucsia la città di Ferrara. L'appuntamento è fissato per sabato 10 maggio dalle ore 15.30 al Parco Urbano di Ferrara (zona giostrine).

La celebrazione delle mamme è una speciale passeggiata della solidarietà, organizzata in sinergia tra Fondazione Ado e Feshion Eventi, con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara e il sostegno dell'associazione Pubblica Assistenza Ferrarese.

"L'inizio di maggio - dice l'assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - è un periodo in cui si celebra ogni anno il ruolo e l'importanza della figura materna. Questa diventa un'occasione ideale per promuovere una camminata che ha una grande valenza per lo scopo solidale promosso da in collaborazione tra Fondazione Ado e Feshion Eventi, un binomio in grado di mettere in atto iniziative di grande coinvolgimento. Tutto questo a beneficio dei pazienti oncologici assistiti con capacità e umanità dai professionisti e dai volontari di Ado, verso cui come Amministrazione nutriamo riconoscenza e stima".

La camminata è aperta a tutti, ed in particolar modo alle neo-mamme, alle mamme con bimbi grandi, alle future mamme col pancione, alle nonne, alle mamme con i passeggini (il percorso è studiato per evitare strade ciotolate o ostacoli) o con le fasce e i marsupi e ai rispettivi papà.

Programma della giornata:

- Ritrovo al Parco Urbano a partire dalle 15.30 per completamento iscrizione e ritiro kit camminata;

- Alle 15,45 piccolo workout di riscaldamento a cura della palestra Fit Up;

- Partenza alle ore 16,00;

- Giro Podistico (non competitivo) di 5 km;

- Rientro alle 17 circa;

- Dolce ristoro organizzato da Ado.

Il percorso prevede la partenza dal Parco Urbano (zona giostrine) verso il Sottomura, in direzione del Torrione di San Giovanni. Raggiunto il Torrione, il gruppo salirà sulle Mura fino alla Porta degli Angeli e ritornerà al punto di partenza dopo aver attraversato in via Bacchelli.

Sarà quindi un sabato in compagnia, per passare un pomeriggio all'aria aperta e per rendere ancora più speciale la Festa della Mamma, all'insegna della solidarietà che in questa occasione si tinge di fucsia, il colore simbolo dell'iniziativa e che caratterizzerà le magliette distribuite ai partecipanti.

Il ricavato dell'evento sarà devoluto alla Fondazione Ado, che si occupa da anni di fornire cure palliative di elevata qualità alle persone con patologie oncologiche o con altre patologie croniche evolutive in fase avanzata a domicilio, in ambulatorio e in hospice, prendendosi cura in modo globale del paziente e dei familiari.

Quota di partecipazione di 12 euro, comprensiva di t-shirt, partecipazione alla camminata, gadget bimbi e rinfresco finale.

Le iscrizioni sono aperte online, a questo link: https://www.feshioneventi.it/prodotto/camminata-delle-mamme-2025/

Per info: 0532/972400 ufficio.iniziative@adohtf.it

Nella foto, da sinistra: Alessandra Scotti (Feshion Eventi); Cristina Coletti (Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie); Sabina Mirabella (Consigliere Fondazione Ado)

