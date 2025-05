POLITICHE SOCIOSANITARIE - Dal 9 maggio al 2 giugno 2025. Ass. Coletti: ''Evento finalizzato a supportare il progetto "Ferrara Città Cardioprotetta" “Sagra del Pesce Azzurro e del Pinzino”: al Rivana Garden, cinque fine settimana dedicati al pesce azzurro

Ferrara, 8 maggio 2025

Prende il via venerdì 9 maggio 2025 la quinta edizione della "Sagra del Pesce Azzurro e del Pinzino" l'iniziativa ideata dall'Associazione "Nati con la Calzamaglia" (NCLC) di Ferrara, in collaborazione con il Centro di Promozione Sociale "Rivana Garden". Ed è proprio all'intero della struttura di via Gaetano Pesci 181, a Ferrara, che si svolge la manifestazione che avrà luogo nei fine settimana del 9, 10, 11 / 16, 17, 18 / 23, 24, 25 maggio e 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno 2025. Il venerdì e il sabato sarà possibile cenare (dalle ore 19) al coperto, anche in caso di pioggia (l'asporto pronto dalle ore 19), mentre la domenica e lunedì 2 giugno sarà servito solo il pranzo, a partire dalle ore 12 (compreso l'asporto).

A partire dal 2024 NCLC ha intrapreso una nuova strada progettuale in merito alla beneficenza. Il primo contributo è stato dato all'Associazione "Nati Prima" di Ferrara per l'acquisto di un macchinario che andrà a servizio dei bimbi nati prematuri all'interno del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Cona. Contestualmente NCLC ha aderito al progetto "Ferrara Cardio protetta" del Comune di Ferrara; nei prossimi mesi acquisterà un Defibrillatore Semi automatico che verrà installato nelle strade del territorio.

"Saranno tredici giorni - dichiara Marco Malossi, Presidente di Nati con la Calzamaglia - in cui i nostri soci, assieme a quelli di Rivana, continueranno a portare in vita quella che in passato ha rappresentato un vero e proprio caposaldo fra le sagre di tutta la provincia: appunto il "pesce azzurro". La kermesse gastronomica ha tenuto banco a Ferrara per diversi decenni, prima in via Bologna e poi proprio al Centro Rivana Garden. Per noi un onore proseguire questa tradizione, iniziata da quelli che sono i soci fondatore di un movimento di volontariato ben radicato nella storia del territorio di via Bologna. Ringraziamo il Comune di Ferrara, che ci è sempre stato vicino negli anni. Rivolgo il mio grazie anche agli sponsor, che ci sostengono attivamente. E infine, ma non per ordine di importanza, grazie di cuore ai volontari di Rivana Garden e dei Nati con la Calzamaglia perché senza di loro nulla di questo sarebbe possibile".

Ma veniamo al menù, che si divide esattamente a metà fra i mitici Pinzini della Rivana e lo squisito e sanissimo pesce azzurro. Il menù è semplice (caratteristica che contraddistingue tutte le sagre e gli eventi gastronomici di NCLC e di Rivana). Oltre all'antipasto freddo si potrà gustare un secondo antipasto caldo, a base di cozze, per poi passare ai bigoli allo scoglio. Sui secondi non potevano mancare i pinzini e il classico tagliere di salumi, adatto per chi non gradisce il pesce. Sul versante "mare" si parte con la "sarde scottadito" alla griglia, per proseguire con le seppie e piselli e finire ai fritti: sarde, calamaretti e anguillini. Con il pezzo forte che arriva dall'anguilla ai ferri (con possibilità di prendere anche la mezza anguilla). Si chiude con i dolci della casa.

Molto importante è la prenotazione dei tavoli attraverso il numero 370.3618173

"La collaborazione con l'Associazione NCLC- dichiara Daniele Malossi, Presidente del Centro Rivana Garden - prosegue ormai da 10 anni. Questi ragazzi hanno saputo dare nuova linfa al Rivana, riportando tanta gente dentro la struttura di via Pesci. La vecchia concezione di "centro anziani", senza nulla togliere al punto di riferimento sociale che Rivana ricopre da decenni, deve essere superata proprio da manifestazioni come questa".

"Questa iniziativa ha un alto valore sociale - dichiara l'assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti - perché unisce l'aspetto di ritrovarsi insieme a tavola con l'impegno che portano avanti costantemente "Rivana Garden" e "Nati con la Calzamaglia", che negli anni hanno sempre sostenuto i nuclei familiari con fragilità attraverso questi eventi. Quest'anno il focus è finalizzato a supportare il progetto "Ferrara Città Cardioprotetta", che ha già visto dotare il territorio di oltre 30 defibrillatori grazie ad una straordinaria collaborazione tra realtà Comune, associazioni e realtà private. Il Rivana è un centro fulcro della socialità cittadina, dove c'è aggregazione ma anche tanta sensibilità verso le esigenze dell'intera cittadinanza".

