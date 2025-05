BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 13 maggio 2025 alle 17 incontro con l'autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Il giovane meraviglioso": nel libro di Raphael Ebgi l'intensa vita di Pico della Mirandola

Ripercorre l'intensa, seppur breve, "Vita di Pico della Mirandola" il libro di Raphael Ebgi dal titolo" Il giovane meraviglioso" (Einaudi, 2024) che martedì 13 maggio 2025, alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara), per il ciclo "Una costellazione di libri - Letture dell'Istituto di Studi Rinascimentali".

Dialogheranno con l'autore: Franco Bacchelli (Università di Bologna), Marco Bertozzi (Università di Ferrara e direttore dell'Istituto di Studi Rinascimentali) e Salvatore Carannante (Università di Trento).

L'iniziativa è parte del calendario eventi 2025 dell'Istituto di Studi Rinascimentali, in collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte, il Servizio Musei d'Arte, il Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara e il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Ferrara.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Nell'autunno del 1961, la grande famiglia dei paperi Disney si arricchì di un nuovo personaggio: Ludwig von Drake, anziano cattedratico iperlaureato e pressoché onnisciente. Con una finezza e un'arguzia di cui abbiamo parecchia nostalgia, gli editori italiani lo ribattezzarono Pico de Paperia. Perché è questo che, del Giovanni Pico della Mirandola autentico e originale, un po' ci si ricorda tutti: un rinascimentale dalla memoria prodigiosa. Forse professore di qualcosa; quasi sicuramente barbosissimo addormentatore di folle (come del resto il papero suo erede). Neanche a dirlo, la realtà che emerge dalle pagine di questa breve biografia - che ha il ritmo serrato e avvincente di un docufilm - è del tutto diversa. Talmente diversa da riguardarci ancora oggi, anzitutto affascinandoci. Che era poi la caratteristica dominante di Giovanni. Bellissimo in un'epoca che aveva fatto del bello il proprio credo e la propria scienza, viziato, testardo, catastrofico rapitore di avvenenti malmaritate, imprudente patrocinatore di tesi pericolose nella Roma papale, fuggiasco curioso, collezionista di lingue arcane, lettore onnivoro e scrittore stupefacente e prolifico. Il tutto nel ristretto espace di trentun anni spremuti fino all'ultima goccia, da eterno e fedele innamorato di una cosa su tutte: il sapere. Uno "scavezzacollo culturale", insomma, un forever young amato dagli dèi e sedotto dall'idea grandiosa di una possibile concordia e pace universale tra religioni e scienze umane. Armonia complessa (perché il bello è divino, ma non semplice) di cui non ebbe il tempo di lasciarci la compiuta chiave, che tanto ci farebbe comodo in questo nostro sempre più brutto mondo, riempiendoci però di indizi sul come e dove andarla a cercare. E così quando la vita di Pico, e con lei il libro, finiscono, dispiace davvero. Ci si ritrova un po' trafelati ma anche parecchio galvanizzati. Desiderosi di saperne di più, soprattutto.



Raphael Ebgi è professore associato di Storia della Filosofi all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Esperto di Umanesimo e di Rinascimento, ha curato per i «Millenni» Einaudi i volumi: Giovanni Pico della Mirandola. Mito, magia, qabbalah (con Giulio Busi, 2014); Umanisti italiani. Pensiero e destino (con Massimo Cacciari, 2016) e Marsilio Ficino. «Anima Mundi»: scritti filosofici (2021). Per le Edizioni della Normale ha pubblicato «Voluptas». La filosofia del piacere nel giovane Marsilio Ficino (2019). Il suo libro più recente è Sette. Le avventure di un simbolo, per la casa editrice il Mulino (2024).



