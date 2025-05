POLITICHE PER LA FAMIGLIA - All'iniziativa ha preso parte anche l'assessore Coletti: "Partecipazione entusiasmante. Le famiglie assolute protagoniste di una mattinata di festa" Un fiume di famiglie per "Bimbimbici 2025": un'edizione di successo con 500 iscritti

Un successo, tra bambini e loro familiari, con una partecipazione da record di 500 persone. È stata una mattinata all'insegna del divertimento e dalla tantissima aggregazione quella vissuta oggi a Ferrara grazie a "Bimbimbici 2025", l'iniziativa nazionale, giunta alla sua 24a edizione, organizzata sul territorio da Fiab - Ferrara in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Ferrara.

Un fiume di famiglie ha percorso il tragitto da Porta Paola sino al parco Giordano Bruno, dove ad attendere i partecipanti c'erano giochi ed animazioni, oltre ad una vera e propria scuola guida - condotta dagli agenti della Polizia Locale del corpo Terre Estensi insieme ai volontari Fiab - dove i bambini hanno potuto apprendere nei circuiti didattici del parco nozioni sui comportamenti corretti da tenere in strada, nel rispetto delle regole e di tutti gli altri utenti.

Alla manifestazione, in sella alla propria bicicletta, ha partecipato anche l'assessore alle Politiche per la Famiglia Cristina Coletti. "La folta ed entusiasmante partecipazione - ha dichiarato l'assessore Coletti - certifica quanto queste iniziative siano un'occasione preziosissima per vivere il contesto urbano sotto una prospettiva diversa, con le famiglie assolute protagoniste di una mattinata di festa. Anche oggi è stato dimostrato che Bimbimbici è un evento in costante crescita, atteso sempre come se fosse alla prima edizione. Grazie a Fiab, a tutti i suoi soci e volontari, con cui proseguiremo un dialogo proficuo per realizzare sul territorio sempre più iniziative rivolte alla famiglie, legate alla crescita sociale e alla valorizzazione della bicicletta, il mezzo di trasporto che maggiormente identifica Ferrara e i ferraresi".

Tantissima la soddisfazione degli organizzatori, che hanno registrato una partecipazione quasi raddoppiata rispetto all'edizione precedente. "La partecipazione riscontrata è alle stelle - hanno detto Antonio Casadibari, presidente di Fiab Ferrara e Giuliano Giubelli, consigliere nazionale di Fiab -. Un risultato eccezionale che testimonia la voglia delle famiglie di utilizzare la bicicletta per riappropriarsi degli spazi urbani".

Ai primi 100 iscritti, grazie al contributo di 2mila euro stanziato dall'Amministrazione comunale su proposta dell'assessore Cristina Coletti, è stato dato in omaggio il casco da bicicletta brandizzato con il logo del Comune e con il marchio dell'iniziativa.

A completare la giornata i volontari di Unicef, di Vola nel Cuore e la raccontastorie Teresa Fregola, che hanno allietato la mattinata allestendo delle postazioni ludiche in tutto il parco Giordano Bruno. Per tutti i bambini anche una merenda senza glutine offerta da Coop Alleanza 3.0.

Nella foto principale il momento della partenza, con l'assessore Cristina Coletti tra i partecipanti, insieme a Giuliano Giubelli (consigliere Fiab Nazionale) e gli agenti della Polizia Locale





