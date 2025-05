BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 16 maggio 2025 alle 17:00 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "I colori della conoscenza": con Edoardo Artioli si parla de "L’ingegneria medica al servizio dell’attività clinica"

Sarà dedicata al tema dell'ingegneria medica al servizio dell'attività clinica la conferenza di Edoardo Artioli in programma venerdì 16 maggio 2025 alle 17:00 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara). L'incontro che rientra nel ciclo "I colori della conoscenza. I Linguaggi e le Scienze", a cura dell'Istituto Gramsci di Ferrara, sarà introdotto da Daniela Cappagli e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

L'intervento illustra i caratteri distintivi dei corsi di laurea in Ingegneria Biomedica in Italia e dei principali indirizzi formativi dell'ingegnere biomedico, figura professionale che ha contribuito radicalmente all'innovazione tecnologica in campo medico ed ospedaliero. In particolare, viene presentata una tra le funzioni tipiche dell'ingegnere medico come di tecnico ad altissima specializzazione che, interagendo con il medico, concepisce, progetta, sviluppa ed accompagna il clinico nel training ed utilizzo in campo clinico di tecnologie ed apparecchiature medicali "avanzate", per diagnosi e terapia. Verranno illustrati a titolo di esempio alcuni casi specifici in ambito chirurgico cardio-vascolare ed ortopedico ed in ambito di chirurgia robotica mininvasiva ad indirizzo uro-oncologico.

Edoardo Artioli è professore di Scienza delle Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dove insegna Scienza delle Costruzioni e Meccanica Computazionale nei corsi di Studio di Ingegneria Civile ed Ambientale; è titolare dell'insegnamento Meccanica dei Sistemi Biologici nel corso di Laurea Magistrale in Bioingegneria per l'innovazione in Medicina che vede quali sedi consorziate Modena e Reggio / Verona / Trento.

Gli incontri hanno valore legale di corso di formazione-aggiornamento ai sensi del DM prot. n. 802 del 19/6/2001, DM prot. n. 10962 dell'8/6/2005. Ai docenti iscritti verrà rilasciato attestato di frequenza e agli studenti iscritti attestato per accedere al credito formativo (info: gramsciferrara@gmail.com; kappadaniela32@gmail.com).

Locandina ciclo 'I colori della conoscenza' gennaio-maggio 2025

