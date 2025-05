SPORT - L'atleta, ferrarese d'adozione, ricevuto in Municipio dall'assessore allo Sport Francesco Carità Al campione europeo di maratona Iliass Aouani il riconoscimento del Comune di Ferrara

Lo scorso 13 aprile ha conquistato l'oro nella maratona agli Europei di corsa su strada di Lovanio, in Belgio. Un risultato, quello dell'atleta ferrarese d'adozione Iliass Aouani che l'Amministrazione comunale di Ferrara ha voluto onorare con una targa di riconoscimento consegnata oggi al maratoneta azzurro dall'assessore allo Sport Francesco Carità, nel corso di un incontro che si è svolto nella residenza municipale. Ad accompagnare Aouani, il suo coach, l'ex olimpionico ferrarese Massimo Magnani.

"E' con grandissimo orgoglio - ha dichiarato l'assessore Carità - che a nome della nostra Amministrazione vogliamo conferire questo riconoscimento al campione europeo di maratona Iliass Aouani. Di origine milanese, nelle scarpe però ha messo un cuore tutto ferrarese: ha infatti raggiunto il gradino più alto del podio europeo, riportando in Italia un oro che mancava dal 2014, grazie anche alla scuola del tecnico ferrarese Massimo Magnani. Una vittoria in azzurro, certamente, ma conquistata passo dopo passo con il contributo fondamentale di un team tecnico sportivo di altissimo livello, che porta i colori della nostra città. E' l'esperienza di questo gruppo di lavoro che ha fatto la differenza nella performance di Aouani a Lovanio, ed è questa scuola di maratona che vogliamo ringraziare e sostenere anche per i progetti futuri e per il lavoro che continua a svolgere con tantissime giovani promesse che trovano nella nostra città un ambiente di eccellenze tecniche e percorsi di allenamento ideali. Ancora una volta Ferrara dimostra di mettere lo sport al centro della sua agenda e di avere risorse professionali, tecniche e ambientali, che ci vengono invidiate dal resto d'Italia"

"Sono legatissimo a Ferrara - ha confermato Iliass Aouani - e non posso che ringraziare il Sindaco Fabbri, l'assessore Carità e tutta l'Amministrazione comunale per questo riconoscimento. Questa città mi ha accolto con calore e attenzione e qui ho trovato l'ambiente ideale per allenarmi e portare avanti con la giusta concentrazione la mia preparazione sportiva, tanto che, quando mi allontano da Ferrara ne sento subito la mancanza ed è sempre bello ritornare".

Quello ottenuto a Lovanio, dove ha concluso il percorso di 42 km 195 metri con un tempo di 2h09:05 è, ad oggi, il risultato più importante ottenuto dal 29enne atleta delle Fiamme Azzurre, che già lo scorso dicembre a Valencia si era distinto come il secondo italiano di sempre nella maratona con 2h06:06.

LA SCHEDA

Iliass Aouani

Nato a Fkih Ben Salah (Marocco) il 29 settembre 1995, 1.77x62kg;

Società: Fiamme Azzurre

Allenatore: Massimo Magnani

Ha vissuto in Marocco soltanto due anni. Poi con la famiglia ha raggiunto il papà, che era già arrivato in Italia, per stabilirsi a Milano in zona Ponte Lambro dopo un periodo trascorso a Sesto San Giovanni. Ha cominciato con la corsa nel 2011, senza aver praticato altri sport in precedenza, invogliato dalle gare studentesche.

Ha capito presto di essere portato per le lunghe distanze al campo di San Donato Milanese sotto la guida di Claudio Valisa, vincendo il tricolore dei 5000 juniores nel 2014 con l'Atletica Riccardi.

Dopo il liceo scientifico si è trasferito oltreoceano: all'inizio un anno a Beaumont in Texas, alla Lamar University con il coach Tony Houchin, ma ha voluto scegliere una squadra più competitiva e allora ha studiato altri quattro anni a Syracuse nello stato di New York (lo stesso ateneo frequentato da Joe Biden, ex Presidente degli Stati Uniti) per conseguire la laurea triennale in ingegneria civile e quella magistrale in ingegneria strutturale. Allenato nelle prime due stagioni da Chris Fox e quindi da Brien Bell, nel 2019 ha raggiunto la finale Ncaa sui 10.000 metri.

Alla fine del 2020 è rientrato in Italia e ha scelto di spostarsi a Ferrara con il coach Massimo Magnani, col quale aveva avuto contatti prima di partire per gli USA e Magnani era Direttore Tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

È stato il primo atleta a vincere, nella stessa stagione, i titoli italiani assoluti di cross, 10.000 su pista, 10 km su strada e mezza maratona, migliorandosi su tutte le distanze. Nel 2022, con 2h08'34" ha realizzato il miglior debutto in maratona, fino a quel momento per un atleta italiano.

Nel 2023, alla seconda maratona della sua carriera ha conseguito il record italiano con 2h07:16 a Barcellona. Dopo una parentesi al Tuscany Camp, dall'estate 2024 è tornato a Ferrara sotto la guida di Massimo Magnani. Nel dicembre 2024 ha corso la Maratona di Valencia in 2h06'06", seconda migliore prestazione italiana di tutti i tempi.

Ama leggere libri di letteratura ed è appassionato di produzione video.

Curriculum Sportivo:

5 Titoli italiani Assoluti: 2021: 10km - mezza maratona - cross 2021-2022 - 10000m in pista;

2 Campionati Europei di Maratona: 2022 - 2025;

2 Campionati Europei U23: 10000- Cross Country - 2015;

1 Universiade: 10000m - mezza maratona - 2019

2 Coppe Europa10.000m: 2021 - 2023;

1 Campionato del Mondo di Mezza Maratona: 2023

