TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - Dal 20 al 22 giugno 2025 con musica all'interno di alcuni tra i più prestigiosi palazzi del centro storico di Ferrara PianoEstense, il festival del pianoforte vedrà alternarsi 170 musicisti

Si sono chiuse le iscrizioni alla seconda edizione di PianoEstense, manifestazione che dal 20 al 22 giugno 2025 vedrà la musica del pianoforte diffondersi all'interno di alcuni tra i più prestigiosi palazzi del centro storico di Ferrara.

L'edizione di quest'anno conterà su 170 musicisti a fronte delle centinaia di candidature ricevute. Segnale inequivocabile del successo e dell'interesse crescente per questo evento, organizzato dall'associazione LiFe Aps con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ferrara.

Una manifestazione in grado di portare un consistente indotto turistico come sottolineato dagli organizzatori e dall'assessore al turismo Matteo Fornasini, che ha dichiarato: "Il grande numero di iscritti a questa seconda edizione dimostra la forza attrattiva di questa manifestazione che in poco tempo si è già affermata e consolidata e che contribuisce a richiamare nella nostra città turisti e visitatori oltre a promuovere il nostro straordinario patrimonio storico, artistico e culturale. Complimenti agli organizzatori e grazie ai tanti partecipanti. Come amministrazione abbiamo fin da subito deciso di sostenere questa iniziativa convinti delle sue potenzialità e del suo valore e questi risultati dimostrano che abbiamo fatto bene".

Ilaria Borraccetti, direttore artistico di PianoEstense e Marco Zaccarini, presidente di LiFe, forniscono ulteriori dettagli: "Il nostro vuole essere un festival inclusivo dove a emergere sono le capacità artistiche dei singoli musicisti. I partecipanti giungeranno da ogni parte d'Italia, dal Piemonte alla Sicilia, ma si contano anche musicisti provenienti dalla Svizzera e da Bruxelles, con un ampio spettro di età e livelli di esperienza, dal momento che PianoEstense offre l'opportunità di esibirsi anche ad amatori di grande talento. Il pianista più giovane, Alberto, ha solo 7 anni ma è già una promessa del pianoforte, mentre il più anziano è un medico in pensione di 78 anni, diplomato al conservatorio da ragazzo, che continua a suonare all'interno di vari festival e a partecipare a concorsi. PianoEstense continuerà a essere a ingresso gratuito, attirando quindi numerosi turisti oltre a coinvolgere l'intera città".

Per info: sito web lifelivingferrara.it/pianoestense/edizione-2025/

Nelle foto - scaricabili in fondo alla pagina - alcune immagini dell'edizione 2024 di "Piano Estense"

