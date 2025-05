SPORT - Pattinatrici ricevute in Municipio dall'assessore allo Sport Francesco Carità . A maggio parteciperanno agli Europei in Spagna Alle atlete della Pattinatori Estensi il riconoscimento del Comune di Ferrara per i successi ottenuti ai campionati nazionali

Sono otto le atlete (sette ragazze e un ragazzo) della società sportiva Pattinatori Estensi che il prossimo 24 maggio parteciperanno ai campionati europei di Saragozza in Spagna grazie ai risultati ottenuti lo scorso 12 aprile ai campionati italiani di Montichiari, nella specialità Gruppo Sincronizzato. Risultati che l'Amministrazione comunale di Ferrara ha voluto onorare con una targa di riconoscimento consegnata oggi dall'assessore allo Sport Francesco Carità, nel corso di un incontro che si è svolto nella residenza municipale. Ad accompagnare le atlete la vicepresidente della società sportiva Barbara Baldelli e la componente del consiglio direttivo Sara Baldelli.

"Come Assessore allo Sport - ha dichiarato Carità - desidero accompagnare con questo riconoscimento, l'emozione degli atleti della Pattinatori Estensi che hanno raggiunto ottimi risultati ai nazionali di Montichiari ad aprile e che ora dovranno scendere in pista per i campionati europei e poi per i mondiali. Hanno portato a casa un argento nazionale nella disciplina del Gruppo Sincronizzato e sono saliti sul secondo gradino del podio assieme alla squadra di cui fanno parte (la Sincro Roller di Calderara), ben quattro atleti ferraresi della Pattinatori Estensi: un argento che vale la qualifica per i Campionati europei di Saragozza e per i prossimi mondiali di Pechino. Ma abbiamo ottenuto anche un quarto posto e strappato con orgoglio un secondo pass per gli Europei, grazie a 4 atlete appartenenti alla squadra Sincro Elite di Agna. Sono ben otto, quindi, le ragazze e i ragazzi della Pattinatori Estensi che prenderanno il volo per la Spagna, con l'augurio che i loro successi vengano riconfermati da altrettanti risultati a livello internazionale e mondiale, portando ancora in alto i colori di Ferrara".

All'incontro di oggi hanno partecipato: Martina Fregnani (2001), Alessia Polastri (2002), Alice Vecchi (2002) e Luca Vecchi (2002), che lo scorso 12 aprile hanno ottenuto l'argento ai Campionati nazionali FISR 2025 di Montichiari, per la specialità Gruppo Sincronizzato, con la squadra Sincro Roller di Calderara (BO). Un risultato che ha concesso loro il pass per i campionati europei di Saragozza, in programma il 24 maggio 2025 e per i campionati mondiali di Pechino la cui data deve ancora essere fissata.

Erano inoltre presenti: Giorgia Cavicchi (2005), Carlotta Romagnoli (2005), Simona Soattin (2004) e Sueli Tonioli (2004), che hanno partecipato ai campionati italiani di Montichiari con la squadra Sincro Elite di Agna (PD), qualificandosi al 4° posto nella categoria Gruppo Sincronizzato e ottenendo così il pass per i campionati europei di Saragozza.

