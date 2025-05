BIBLIOTECA RODARI - Giovedì 29 maggio 2025 alle 17:15 appuntamento per bambini dai 3 anni in viale Krasnodar 102 a Ferrara. Aperte le iscrizioni Alla Rodari, un viaggio fatto di carta: Michaela Compagno porta in scena "Belle storie" con il Kamishibai

Proseguono gli appuntamenti con le "Belle storie" ogni giovedì pomeriggio alla biblioteca comunale G. Rodari (di viale Krasnodar 102 a Ferrara) per i bambini dai 3 anni. Per l'incontro di giovedì 29 maggio 2025 alle 17:15, a intrattenere i piccoli partecipanti sarà Michaela Compagno, che condurrà i bimbi in un viaggio nel mondo del Kamishibai, una particolare forma di narrazione di origine giapponese.

La partecipazione all'incontro è gratuita su prenotazione, da effettuare contattando la biblioteca "Gianni Rodari" al numero 0532 904220 oppure tramite mail: bibl.rodari@comune.fe.it

Qui la locandina dell'incontro Letture con il Kamishibai

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Rodari e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: