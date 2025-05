DIGITALIZZAZIONE E SMARTCITY - E' ciò che emerge dai risultati dell'"Indagine sulla maturità digitale dei comuni capoluogo" condotta da FPA per Deda Next e presentata oggi al Forum PA 2025 Ferrara tra i comuni a più alta maturità digitale

Roma, 21 maggio 2025 - Ferrara è anche quest'anno tra i comuni capoluogo italiani a più alta maturità digitale. È quanto emerge dall'Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo realizzata da FPA, società del gruppo DIGITAL360, per Deda Next, realtà del Gruppo Dedagroup impegnata ad accompagnare la trasformazione digitale della PA e delle aziende di pubblico servizio, presentata oggi a FORUM PA 2025.

La ricerca giunta alla settima edizione analizza lo stato di avanzamento delle amministrazioni comunali italiane negli obiettivi di digitalizzazione individuati dal PNRR, secondo il modello Ca.Re. (Cambiamento Realizzato) di Deda Next. Un benchmark che rappresenta uno strumento operativo per misurare i risultati raggiunti dalle amministrazioni comunali nel loro percorso di innovazione, confrontarsi con altre realtà simili e comprendere su quali ambiti intervenire per migliorare il proprio livello di digitalizzazione.

Il risultato è una classificazione dello stato di maturità digitale di 110 città monitorate rispetto ad alcune delle principali dimensioni della digitalizzazione della PA italiana: l'offerta di servizi online (indice Digital Public Services), l'integrazione con le principali piattaforme nazionali (Digital PA) e la maturità su open data e interoperabilità (indice Digital Data Gov) che comprende anche misurazioni sull'adozione della PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati).

Dall'analisi emerge che Ferrara si conferma tra le amministrazioni a più elevata maturità digitale per il quinto anno consecutivo. L'indice Ca.Re con un valore di 84 cresce del 4% rispetto allo scorso anno. Il risultato è il riflesso in particolar modo dell'indice Digital Data Gov, che alza ulteriormente l'asticella, che segna una crescita a doppia cifra del 17% con un punteggio di 78.

Sostanzialmente stabili le dimensioni Digital Public Services, in cui Ferrara conferma il punteggio massimo,100, e Digital PA (75). (La valutazione è basata su un punteggio da 0 a 100)

"Siamo orgogliosi che Ferrara si confermi anche quest'anno tra i Comuni italiani a più alta maturità digitale, come attestato dall'indagine FPA per Deda Next presentata oggi al Forum PA 2025. Questo riconoscimento, giunto per il quinto anno consecutivo alla nostra Amministrazione, premia l'impegno costante nel costruire una pubblica amministrazione più moderna, efficiente e vicina ai cittadini. L'innovazione, come Ferrara sta facendo, deve diventare parte integrante della cultura amministrativa, capace di rispondere con flessibilità e trasparenza ai bisogni della comunità", ha detto il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri.

"Il punteggio complessivo, in crescita rispetto allo scorso anno, riflette la visione strategica con cui stiamo affrontando la transizione digitale: un processo strutturato, che coinvolge persone, competenze e governance. I dati parlano chiaro: Ferrara mantiene il massimo punteggio nell'erogazione dei servizi digitali ai cittadini e migliora sensibilmente sul fronte dell'interoperabilità e dell'utilizzo intelligente dei dati, anche grazie all'adozione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Il nostro obiettivo, che è a lungo termine, è rendere questa trasformazione permanente e sostenibile, andando oltre l'orizzonte del PNRR", ha ricordato Francesca Savini, assessore con delega al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'assessore Savini ha ricordato inoltre come, nell'ambito dell'impegno e dei progetti intrapresi in questi anni, quello con Deda Next rappresenti una parte di un più ampio e articolato progetto di digitalizzazione e ammodernamento della PA.

"I risultati dell'Indice Ca.Re. 2025 mostrano che la digitalizzazione ha smesso di essere un insieme di interventi per diventare un processo sistemico di evoluzione amministrativa. Ora la vera sfida è rendere strutturale questa trasformazione, garantendo la sostenibilità tecnica, economica e organizzativa delle soluzioni adottate. L'adozione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati segna un passaggio cruciale: non solo una piattaforma ma un nuovo modo di intendere il dato pubblico come risorsa condivisa, capace di abilitare servizi più efficienti, decisioni più informate e relazioni più trasparenti tra istituzioni e cittadini. Questa, unita all'interoperabilità intelligente dei dati, rappresentano la base per una PA capace di evolversi nel tempo, non solo per adempiere, ma per anticipare i bisogni delle persone e della società tutta. Credo che questa fase vada accompagnata con responsabilità e visione: l'innovazione deve diventare cultura, parte integrante della gestione quotidiana della cosa pubblica e patrimonio duraturo per ogni ente, anche oltre la stagione straordinaria del PNRR. In Deda Next siamo impegnati ogni giorno nel trasformare questo potenziale in realtà. Non solo portando tecnologia, ma aiutando gli enti a costruire una cultura del dato e dell'interoperabilità che sia durevole e orientata a generare valore diffuso" sottolinea Fabio Meloni, Ceo di Deda Next. "Ferrara, che affianchiamo con le nostre soluzioni dedicate all'amministrazione efficiente e sostenibile del territorio e per la valorizzazione dei dati georeferenziati attraverso la PDND e gli open data, è anche quest'anno tra i comuni più virtuosi e continua a lavorare per migliorare ulteriormente la propria maturità digitale".

I TREND DI DIGITALIZZAZIONE DEI COMUNI CAPOLUOGO

Servizi digitali. Nell'indice Digital Public Services aumentano quantità e soprattutto qualità dei servizi digitali al cittadino. Le città nella fascia più alta salgono da 35 a 67, con una conseguente riduzione dei Comuni in fascia "medio-alta" (da 58 a 33) e "medio-bassa" (da 17 a 9,). Un unico Comune si colloca in fascia di maturità più bassa. La crescita significativa in questa dimensione è legata principalmente al miglioramento diffuso della qualità dei portali dei servizi, grazie alla progressiva implementazione dei template di sito comunale finanziato nella misura 1.4.1: ben 32 città ottengono il punteggio massimo in questo indicatore. Si registra però, anche un aumento della media di servizi disponibili (da 15 a 16).

Piattaforme nazionali. Nell'Indice Digital PA si evidenzia il miglioramento dell'integrazione dei sistemi comunali con le piattaforme nazionali. Le città nella fascia più alta nel 2025 sono 37 (2 in meno rispetto al 2024), ma crescono quelle in fascia medio-alta, che passano da 45 a 60. Si riducono contestualmente quelle in fascia medio-bassa (da 26 a 13) e nessun Capoluogo si colloca nella fascia più bassa. La crescita è legata alla progressiva adozione delle diverse piattaforme, soprattutto grazie all'avanzamento delle misure del PNRR destinate a pagoPA e appIO (1.4.3), identità digitale (1.4.4) e notifiche digitali (1.4.5).

Dati e interoperabilità. Nell'Indice Digital Data Gov, emerge la spinta della PDND all'interoperabilità nei capoluoghi. Nel 2025, le città ad un buon livello di maturità sono 11 (+7), mentre quelle in fascia medio 30 (+11). Diminuiscono le realtà con livelli medio-bassi (34) e bassi (35). La crescita più lenta di questa dimensione è dovuta al ritardo di diverse realtà sul fronte degli Open Data e all'attivazione recente della PDND rispetto alle altre piattaforme nazionali. Tuttavia, si registrano importanti progressi. Negli Open Data, i Comuni che pubblicano dataset passano dai 75 del 2024 agli 83 del 2025 e i dataset pubblicati dai 110 Capoluoghi sono 17.198. Rispetto all'interoperabilità, i Comuni attivi sulla PDND passano da 30 a 84, per 420 e-services esposti sulla piattaforma (contro i 147 del 2004). I Comuni che fruiscono di e-services erogati da altre amministrazioni crescono a 107, con una media di 9,3 e-services fruiti. Merito, anche in questo caso, del deciso avanzamento dei progetti finanziati nella misura 1.3.1 del PNRR.

