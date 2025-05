BIBLIOTECA ARIOSTEA - Sabato 24 maggio 2025 alle 10:30 incontro con gli autori in via Scienze e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Genitorialità queer in Italia": in sala Agnelli si parla di relazioni familiari e percorsi di legittimazione

Propone un'analisi sul tema della "Genitorialità queer in Italia", condotta con gli strumenti della sociologia e dell'antropologia, il libro curato da Corinna Sabrina Guerzoni, Urban Nothdurfter e Luca Trappolin (Mondadori Università, 2024) che sabato 24 maggio 2025 alle 10:30 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).

Dialogheranno con i curatori: Chiara Baiamonte e Henry Gallamini (Famiglie Arcobaleno) e Pierpaola Pierucci (Sociologa, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione dell'Università di Ferrara).

L'incontro, a cura di Famiglie Arcobaleno Associazione Genitori omosessuali, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Il volume offre un'analisi di ampio respiro della genitorialità omo-bisessuale in Italia - qui definita con l'aggettivo queer - condotta prevalentemente con gli strumenti della sociologia e dell'antropologia. I capitoli che lo compongono ricostruiscono lo sfondo istituzionale che vincola le scelte di questi genitori, i dibattiti politici che li riguardano e, soprattutto, le loro esperienze di vita quotidiana. Ciò che emerge sono traiettorie individuali e organizzazioni familiari complesse e variegate. Esse gettano luce su importanti aspetti di mutamento della società italiana, ma anche sulle molteplici resistenze e difficoltà che si frappongono al loro riconoscimento. La base del volume è costituita dai risultati di ricerche che le autrici e gli autori hanno condotto negli ultimi anni. Il carattere fortemente empirico del testo lo colloca in una posizione originale nell'attuale panorama nazionale.

Corinna Sabrina Guerzoni, ricercatrice presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna, è attualmente Principal Investigator di "InVitroFutures", progetto europeo che esplora la donazione di embrioni in Canada e Spagna.



Urban Nothdurfter è Professore Associato di Sociologia Generale nella Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano. Qui insegna Politica sociale, Servizio sociale inter- e transazionale, Storia del servizio sociale e Teorie, principi ed etica del servizio sociale.



Luca Trappolin è Professore aggregato di Sociologia al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell'Università di Padova, dove insegna Sociologia della Famiglia e Sociologia delle differenze.

