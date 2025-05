CALICI D'ESTATE - Da mercoledì 29 maggio a domenica 2 giugno 2025. Presentato in Comune il programma degli appuntamenti Calici d'Estate 2024: vino, musica e atmosfere coinvolgenti sulla nuova Darsena di Ferrara

La nuova edizione di ''Calici d'estate'', manifestazione enogastronomica in programma dal 29 maggio al 2 giugno 2025 nella Darsena San Paolo a Ferrara, è stata presentata venerdì 23 maggio 2025 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara da Francesco Carità, assessore al Commercio del Comune di Ferrara, Alessandra Scotti, Olimpia Ferro e Valentina Mencarelli di Feshion Eventi insieme alla rappresentante dell'Autosalone Cavour di Ferrara, realtà imprenditoriale tra gli sponsor dell'evento.

"Non è la prima volta che FEshion Eventi ci delizia con questa tipologia di iniziative nella Darsena di Ferrara - ha dichiarato l'assessore al Commercio Francesco Carità -. Sono convinto che la formula di questo evento, unita all'incantevole cornice che lo ospiterà, renderà ancora una volta Calici d'Estate un'esperienza davvero magica, con l'opportunità di degustare un calice di vino al tramonto in una Darsena divenuta fiore all'occhiello della nostra città".

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - Dal 29 maggio al 2 giugno 2025 torna l'appuntamento più atteso dagli amanti del vino e delle atmosfere estive: "Calici d'Estate", anche quest'anno si presenta nella sua una veste più suggestiva, ospitato nella splendida cornice della "Nuova Darsena" di Ferrara.

Cinque giornate dedicate al mondo del vino, all'insegna della convivialità, della musica e della scoperta: produttori e cantine da tutta Italia porteranno in degustazione le loro etichette più rappresentative, accompagnate da eccellenze gastronomiche locali.

Non mancheranno le apprezzatissime masterclass a bordo di un battello in navigazione, per un'esperienza immersiva che unisce il piacere della degustazione alla bellezza del paesaggio fluviale ferrarese. A bordo della storica imbarcazione "Nena", sommelier e produttori guideranno i partecipanti, sia esperti che amatori, in percorsi sensoriali unici, tutti su prenotazione tramite il sito ufficiale www.feshioneventi.it.

Ad arricchire l'atmosfera, musica dal vivo e dj set accompagneranno ogni serata lungo il canale, trasformando la Darsena in un vero e proprio salotto estivo sotto le stelle.

Orari evento:

Da giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno: dalle 19.00 alle 24.00

Lunedì 2 Giugno: dalle 18.00 alle 23.00

All'info point sarà possibile acquistare il ticket per la degustazione al costo di 15€, oppure in prevendita online al prezzo promozionale di 12€.

Il Ticket comprende:

- 1 porta calice con calice (con cauzione)

- 10 Token per comporre la propria degustazione tra i vini presenti

Calici d'Estate è l'occasione perfetta per scoprire Ferrara da una nuova prospettiva, tra sapori, suoni e uno scenario mozzafiato.

Info e prenotazioni: www.feshioneventi.it

Programma Degustazioni in battello

Venerdì 30 Maggio ore 20 - "I Vitigni dimenticati"

Alla serata sarà presente il produttore della Tenuta di Aljano di Scandiano, Reggio Emilia per presentare i vitigni autoctoni dimenticati dell'Emilia. Degustazione di 4 vini. Costo 17€

Venerdì 30 Maggio ore 21:30 "Un Viaggio in Romagna"

Che succede quando lo stesso vitigno cresce su suoli diversi, respira aria di mare o di montagna, e viene lavorato con mani e idee differenti? Nascono vini che raccontano storie totalmente diverse, anche se partono dallo stesso punto: il Sangiovese. Degustazione di 5 vini, Costo 17€

Sabato 31 Maggio ore 20 - "Le Degustorie"

Una serata di assaggi, racconti, aneddoti, leggende e curiosità legate al Vino.

Testi originali del sommelier Samuele Scagliarini. Degustazione di 4 vini. Costo 27€

Sabato 31 Maggio ore 21:30 - "Preziose Bollicine"

La serata sarà condotta da Stefano Loli Palazzini, enologo. you tuber e scrittore di diversi libri sul vino. Presenterà i vini dell'azienda Di Mio di Valdobbiadene e si servirà del suo libro sulle bollicine per raccontare al meglio le "PREZIOSE BOLLICINE" messe in degustazione. Degustazione di 3 vini. Costo 17€

E' previsto un omaggio per tutti i partecipanti e la possibilità di acquistare al termine della masterclass un kit al costo di 10€, firmato Di Mio e composto da: 1 bottiglia di Estremo, 1 Stopper, 1 Ice Bag.

Domenica 1 Giugno ore 20:30 - "Il Nebbiolo e le sue espressioni"

Il Nebbiolo è il vitigno dei grandi rossi che indossa vesti differenti a seconda delle dimensioni e dei paesaggi, ne degusteremo quindi le sue espressioni e assaggeremo la delle Langhe: il Nebbiolo! Degustazione di 6 vini. Costo 27€

Lunedì 2 Giugno ore 19:00 - "La regione del Tokaj "

Esplorare i vini della regione del Tokaj in Ungheria è un must per ogni appassionato di vino al mondo. Consacrata dall'UNESCO, questa regione vinicola ha una tradizione millenaria ed un'impronta unica. Andremo a presentare la storica Harsányi Winery e a degustarne i vini alla scoperta degli autoctoni. Degustazione di 5 vini a cura del Nicolò Mascaretti di Focus Export

L'accesso alle masterclass è possibile solo su prenotazione al seguente link:

https://feshioneventi.it/evento/masterclass-in-battello-a-calici-destate-2025

Il giorno dell'evento, ritirate il vostro calice all'info point prima di recarvi all'imbarco.

Il numero minimo di partecipanti è di 12 e numero massimo di 35.

Programma Musicale

29 Maggio Dj Set con Millanial z party

30 Maggio Radio Hits Party con Scuole Unite

31 Maggio Dj Set con "Waffleddasizzla", "Juan" & Sax

1 Giugno Dj set

2 Giugno Dj Set swing anni 50 con Crazy school

Yoga Outdoor in Darsena con Fit Up

Giovedì 29 Maggio e Venerdì 30 Maggio alle ore 19, Durante Calici d'Estate, sarà possibile partecipare gratuitamente ad una lezione di "Yoga Outdoor" tenuta da Nadia di Fit Up! Inoltre per tutti i partecipanti offerte speciali e la quota di iscrizione gratuita!

PLe lezioni sono aperte a tutti senza necessità di prenotazione richiesto ad uso personale un tappetino per appoggio sull'erba del parco.

Wine Tasting with Wall Street English

Venerdì 30 Maggio alle ore 19, si terrà la Masterclass gratuita tenuta dalla scuola di inglese Wall Street.

Una serata frizzante tra sapori, profumi... e conversazioni in inglese! Degusteremo insieme una selezione di vini primaverili, accompagnato da momenti di conversazione in lingua inglese. Che tu sia un wine lover o un English enthusiast, questo evento è pensato per te: conviviale, informale e divertente. Cheers!

Per info e prenotazioni scrivere su WhatsApp al seguente numero: 345 829 2693

Aziende Presenti

Cantine

Nepos Villae (Veneto - Valpolicella)

Le Crete (Toscana)

De Federici (Lombardia - Franciacorta)

Di Mio (Veneto - Valdobbiadene)

Focus Export Distribuzione:

Tenuta Barone (Piemonte)

Paride Chiovini (Piemonte)

Giammetta (Sicilia)

Buscareto (Marche)

Antica Cantina Parmigiana (Emilia Romagna)

Locci Zuddas (Sardegna)

Colle Paradiso (Toscana)

Merlotta (Emilia Romagna)

Rupi Valtellina (Lombardia)

Harsanyi Winery (Ungheria)

Enoteca La Monari:

Jaffelin (Francia- Borgogna)

Nino Negri (Valtellina)

Santi (Veneto)

Bolla (Veneto)

Bortolotti (Veneto)

Aljano (Emilia Romagna)

Casali (Emilia Romagna)

Fontana Candida (Lazio)

Castello Monaci (Pulia)

Tenuta Rapitalà (Sicilia)

Il Picco (Veneto)

Mascarello Michele & Figli (Piemonte)

Tenute d'Italia (Emilia Romagna)

Gaggioli (Emilia Romagna)

Mandrolisai (Sardegna)

Sosol (Friluli Venezia Giulia)

Domus Hortae (Puglia)

Distillati

MarGin

Paesano Liquori

Distilleria Ceschia

Birrifici

Lucky Brews

Birra di Mezzo

Food

Zagulì

Romagna Street Food

Macaco

Porchetta di Ariccia

Love Sicily

Sponsor: Autosalone Cavour, Gdr, Wall Street e Fit Up

L'evento è promosso dal Comune di Ferrara ed in collaborazione con Onav

Immagini scaricabili: