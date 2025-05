BIBLIOTECA BASSANI - "Dialoghi d'autore": giovedì 29 maggio 2025 alle 17:00 incontro in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Ingresso libero Eros, Agape, Philia, Storge: Francesco Mantovani racconta le "Evoluzioni d'amore"

Sarà Francesco Mantovani, con il suo libro "Evoluzioni d'amore" (Booktribu, 2025), il protagonista, giovedì 29 maggio 2025 alle 17:00, del terzo appuntamento del mese di maggio con il ciclo "Dialoghi d'autore" alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara).

Dialogherà con l'autore Manola Borgato, speaker radiofonica di Radio K.

L'appuntamento è a ingresso libero.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) – Gli eschimesi hanno decine di parole per descrivere la neve, i popoli delle foreste sanno dare un nome a ogni sfumatura della terra, eppure noi riduciamo l'immensità dei sentimenti a un'unica, fragile parola: amore. Ma può davvero lo stesso termine racchiudere il fuoco di un bacio e il conforto di un abbraccio familiare? Può il desiderio, la dedizione, la complicità, la nostalgia, chiamarsi sempre e solo allo stesso modo? Questa raccolta di poesie è un viaggio nelle molteplici forme dell'amore, un tentativo di ridare voce ai suoi sentieri segreti. I versi si intrecciano tra le antiche saggezze e le emozioni moderne, esplorando le parole perdute che descrivono l'amore in tutte le sue sfumature: l'ardore di Eros, la tenerezza di Storge, la lealtà di Philia, l'infinita generosità di Agape. Ogni poesia è un fiocco di neve nell'inverno dell'anima, un nome nuovo per qualcosa che abbiamo sempre sentito, ma mai saputo dire. Perché riconoscere le differenze tra i battiti del cuore è il primo passo per comprendere davvero ciò che ci lega agli altri. E se possiamo nominare ogni fiocco di neve, possiamo anche imparare a nominare ognibattito d'amore.

Francesco Mantovani, classe 2003, è nato a Cento, è cresciuto a Vigarano Mainarda. Fin dalla più tenera età, egli ha scoperto nei libri non solo un rifugio, ma anche unavia verso l'infinito. Ogni pagina è stata un invito a riflettere, a perdersi e a ritrovarsi nell'oceano della conoscenza.

La locandina del ciclo Dialoghi d'autore: Dialoghi d'autore maggio 2025

La locandina dell'evento: Francesco Mantovani



Per info contattare la biblioteca allo 0532797477 o scrivere a info.bassani@comune.fe.it.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it.

