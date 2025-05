POLITICHE SOCIOSANITARIE - Martedì 27 maggio 2025 alle 21 al Teatro Nucleo. Ass. Coletti: "Grazie ad Aias che con il teatro favorisce il benessere e permette anche ai caregiver di avere i propri spazi" "Esclusione Inclusione", sul palco pensieri ed emozioni oltre le barriere

Forti emozioni garantite, in uno spettacolo che rappresenta l'ultimo atto di un progetto nato per superare le barriere e costruire nuove forme di partecipazione. Martedì 27 maggio 2025 alle 21, sul palco del Teatro Nucleo di Pontelagoscuro (via della Ricostruzione 40) andrà in scena "Esclusione Inclusione". La performance teatrale è nata e si è sviluppata all'interno del progetto "Un presidio per il sollievo del caregiver", che è stato promosso da Aias, con un contributo di 3.115 euro, assegnato dall'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara attraverso un avviso pubblico dedicato al supporto dei caregiver.

L'iniziativa è stata presenta oggi in conferenza stampa nella residenza municipale di Ferrara dall'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, con la presidente di Aias Ferrara Maria Debora Peca e il regista teatrale Massimiliano Piva.

"Assistere all'evento - ha spiegato l'assessore Cristina Coletti - significherà toccare con mano l'efficacia degli avvisi pubblici, che come in questo caso hanno permesso concretamente a chi si prende cura dei propri cari di ritagliarsi dei momenti personali, in cui trovare sollievo. Quella di martedì, inoltre, sarà una bella opportunità per vedere uno spettacolo emozionante, che fa dialogare sul palcoscenico tutti gli attori, valorizzando le abilità dei più speciali. Ringrazio Aias perché grazie ad un'intuizione della presidente Maria Debora Peca sta promuovendo da 3 anni il teatro tra le proprie attività, dimostrando che questa tipologia di arte favorisce il benessere e permette anche ai caregiver di avere i propri spazi. È un orgoglio aver potuto intercettare, nell'ambito dell'avviso, questa azione e averla potuta sostenere in maniera tangibile. Sono sicura che questo darà ancora più forza ad Aias e un grazie va anche al regista Massimiliano Piva, che negli ultimi mesi ha saputo guidare con capacità i partecipanti verso l'imperdibile spettacolo di martedì".

"Sono presidente dell'AIAS dal 2022 - ha spiegato Debora Peca - e proprio da quell'anno ho pensato di cercare un'attività espressiva che potesse coinvolgere persone con abilità diverse, come i nostri soci che hanno problemi motori, ma anche cognitivi. L'attività teatrale assieme a Massimiliano Piva, con il suo metodo Cosquillas, è stata la scelta perfetta perché ha permesso di far emergere nei partecipanti capacità comunicative e di espressione che neanche sapevano di avere. Dopo 4 anni ci sono stati cambiamenti sorprendenti, innanzitutto il fatto che siamo partiti in 10 partecipanti e siamo arrivati a 25. Questa attività ha infatti attirato molte nuove persone e il gruppo che sarà sul palco il 27 maggio comprende oltre ad alcuni nostri soci con disabilità, ad alcuni volontari dell'associazione e a due caregiver, anche quattro giovani scout tra i 18 e i 20 anni, che mi hanno in particolare sorpreso per la spontaneità con cui si sono avvicinati al mondo della disabilità. Sono molto grata a Massimiliano, perché con il suo metodo riesce sempre a far emergere in chi lavora con lui abilità nascoste e capacità recitative inaspettate".

"Il mio metodo di lavoro teatrale - ha precisato Massimiliano Piva - si chiama 'Cosquillas', che in italiano tradotto dallo spagnolo significa 'solletico', e si riferisce al solletico che fanno le lacrime quando escono. Le lacrime sono ambasciatrici di qualcosa di nostro e di talmente profondo che io suggerisco sempre di non asciugare, perché stanno dicendo qualcosa, rappresentano l'emotività che finalmente esce e abbiamo l'opportunità di condividere con gli altri.Il mio metodo è stato riconosciuto nel 2020, dal Ministero dello Sviluppo economico, l'anno per noi più difficile, per via del Covid, ma per me più straordinario perché 30 anni di ricerca sono stati riconosciuti da un ministero. Non si parla di spettacolo finché il gruppo non si è generato, finché le persone non si sono plasmate, ovvero non si fidano l'una dell'altra. Quando il gruppo comincia a esistere, nasce la ricerca teatrale, quel bisogno che hanno tutti i partecipanti del gruppo di dire ciò che hanno da dire, per questo non uso testi scritti, i partecipanti ci regalano il loro pensiero e a me non può che andare bene".

Il percorso progettuale che ha portato alla nascita dello spettacolo "Esclusione Inclusione" si è sviluppato in 20 incontri di laboratorio teatrale, tenutisi a cadenza settimanale, nei mesi scorsi, all'interno della sede Aias di via Labriola. Allo spettacolo, sotto la regia di Massimiliano Piva e con la collaborazione di Luca di Virgilio, prenderanno parte 11 persone con disabilità, 8 volontari, 4 scout e 2 caregiver.

Per assistere all'evento è richiesta un'offerta libera.

