"Il ritorno della virtù": a Casa Niccolini il quarto appuntamento con Vittorio Pellizzola per orientarsi nel presente

Mercoledì 28 maggio 2025 alle 17:00 la biblioteca comunale Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara) ospiterà il quarto incontro del ciclo "Capire il presente" a cura di Vittorio Pellizzola. L'appuntamento, aperto al pubblico, segue un percorso di riflessione sugli strumenti necessari per comprendere la complessità del mondo odierno, nell'ambito dei "Dialoghi di educazione civica".

Questo quarto appuntamento sarà dedicato ad una riflessione sui modelli etici per l'umanità futura, sviluppata attraverso un dialogo tra morale e politica, a partire dall'opera Intenzione di Elizabeth Anscombe, che fungerà da testo guida.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Vittorio Pellizzola, laureato in Scienze Politiche all'Università di Bologna, è impiegato da molti anni presso la Biblioteca Comunale Ariostea, occupandosi principalmente del servizio di reference ossia dell'assistenza a lettori e studiosi nel corso delle loro ricerche bibliografiche e informative. Ha già ideato e condotto analoghi incontri di educazione civica presso la Biblioteca Comunale Ariostea e la Biblioteca Popolare Giardino.

Iniziativa rivolta ad insegnanti ed adulti interessati. Partecipazione gratuita, previa iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni: 0532/418200 - info.ariostea@comune.fe.it

