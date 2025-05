BIBLIOTECA ALDO LUPPI – Incontro venerdì 30 maggio 2025 alle 17:30 in via Arginone 320 (Porotto) Alla Luppi, “Gli Acchiappalibri” si confrontano sul libro "Addio fantasmi" di Nadia Terranova

E' in programma per venerdì 30 maggio 2025 alle 17:30 il nuovo incontro del gruppo di lettura "Gli Acchiappalibri" alla biblioteca comunale Luppi, di via Arginone 320 (Porotto). L'appuntamento sarà dedicato al libro Addio Fantasmi di Nadia Terranova.

Il gruppo organizza appuntamenti mensili, a cura di Cinzia Brancaleoni, per amanti della lettura, che si incontrano in biblioteca per parlare di libri, scambiare impressioni, ricordi ed emozioni.

Chi fosse interessato a partecipare può aderire contattando la biblioteca Luppi al numero 0532 731957 oppure scrivendo una mail a bibl.porotto@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Luppi e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

