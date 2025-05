POLITICHE SOCIOSANITARIE - Sabato in piazza Savonarola anche l'assessore Coletti: "La città ha dimostrato che crede nella prevenzione. Non mancherà mai il nostro sostegno a queste iniziative" "Ascolta il tuo cuore per salvare il tuo cervello": oltre 200 cittadini agli screening gratuiti

Un grande successo ha caratterizzato la manifestazione "Ascolta il tuo cuore per salvare il tuo cervello". Nella mattinata di sabato oltre 200 cittadini si sono fermati in piazza Savonarola, ai gazebo allestiti dall'Associazione Lotta all'Ictus Cerebrale (A.L.I.Ce) Ferrara - in collaborazione con i professionisti delle Aziende Sanitarie Ferraresi e i volontari di Voghiera Soccorso e l'Associazione Diabete Ferrara - per sottoporsi alla valutazione del rischio cardiovascolare, tramite la prova della pressione e la prova della fibrillazione atriale, ma anche alla misurazione della glicemia.

Tra i cittadini che hanno fruito della possibilità anche l'assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, Cristina Coletti il cui assessorato ha patrocinato la manifestazione che si svolge da oltre un decennio.

"La città - ha detto l'assessore Coletti - ha dimostrato ancora una volta di credere nella prevenzione, prima forma di tutela della salute di ognuno di noi. Ringrazio le associazioni del territorio che si manifestano sempre pronte a fare squadra per offrire alla cittadinanza opportunità irrinunciabili per monitorare il proprio stato di benessere, e al tempo stesso educare attivamente alla salute a qualsiasi età. Come Amministrazione crediamo molto in queste sinergie e non faremo mai mancare il nostro sostegno. Grazie a tutti coloro che sabato hanno messo gratuitamente le loro competenze al servizio della comunità".

Parole di gratitudine che ha espresso anche Claudio Mari, presidente di A.L.I.Ce, promotore di un'iniziativa che si è ripetuta per l'undicesima volta: "Siamo molto soddisfatti dell'affluenza - ha dichiarato Mari -. Da 11 anni portiamo avanti questo progetto che ha riscontri sempre maggiori. La soddisfazione è anche per la partecipazione dei medici e dei volontari di Voghiera Soccorso e ADFe, la cui collaborazione ha permesso il grande successo. E un grazie, non scontato, al Comune di Ferrara, che con l'assessore Coletti ci è sempre vicino".

L'iniziativa è volta a promuovere uno stile di vita corretto a prevenzione dell'ictus cerebrale, che rimane a livello mondiale la seconda causa di morte e la prima causa di disabilità.

Ai cittadini è stato rilasciato un foglio con tutte le misurazioni, per dare modo a chi volesse farlo di approfondire con il proprio medico curante.

Nelle foto l'assessore Coletti con i volontari e durante i test

Immagini scaricabili: