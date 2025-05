INCONTRO IN COMUNE - Mercoledì 28 maggio 2025 alle 11 nella sala dell'Arengo (piazza Municipio 2 - FE) "La passione del Generale", in Comune la presentazione del libro di Castagnoli e Trombini

"La passione del Generale" è il titolo del libro di Claudio Castagnoli e Davide Trombini che verrà presentato, col patrocinio del Comune di Ferrara, mercoledì 28 maggio 2025 alle 11 nella Sala dell'Arengo (residenza municipale), alla presenza del presidente della Provincia di Ferrara Daniele Garuti, dell'assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti, del capo distaccamento della sede dei Vigili Fuoco di Comacchio C.R. Giancarlo Lambertini e del presidente dell'Emporio solidale "Il Mantello" Giuliano Tomasi.

Il libro racconta la storia dell'incontro immaginario di due amici che raccontano esperienze di realtà vissute indossando una divisa, la quale sembra cucita addosso ma non per sempre. È il filo magico di un sarto che entra ed esce da un tessuto di storie autentiche che serve a tenerle insieme come un album di fotografie; un mosaico con il fine ultimo di condividere le emozioni di due mestieri straordinari e di quanto sia difficile lasciare quel mondo a chi verrà dopo.

Sono storie di vita vissuta alcune allegre anche ironiche altre che mettono in mostra la passione necessario per fare questo lavoro anche se, come affermato in una dedica iniziale, non serve avere una divisa addosso per essere eroi.

Claudio Castagnoli è stato comandante della Polizia Provinciale per vent'anni, oggi in pensione, Davide Trombini è attualmente capo squadra esperto dei Vigili del Fuoco.

I proventi derivati dalla vendita del libro verranno destinati all'Emporio Solidale Il Mantello di Pomposa, un progetto che presta aiuti a persone e famiglie in condizioni di fragilità socio economica attraverso servizi centrati sulla persona come spesa gratuita, orientamento al lavoro con corsi di formazione professionale, attività creative, ricreative, sportive e culturali per la famiglia, per fornire un aiuto concreto ai beneficiari che faciliti il percorso di risalita e migliorare le proprie condizioni di vita.

