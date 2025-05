BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 31 maggio 2025 alle 10:00 ritrovo in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni "Biciclettata narrativa a Barco": in sella con il kamishibai per raccontare il quartiere

Il teatro di carta giapponese Kamishibai prende vita su due ruote, in un viaggio a tappe per attraversare il quartiere Barco di Ferrara. L'appuntamento è per sabato 31 maggio 2025 alle 10:00 con ritrovo alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara) per una "biciclettata narrativa" aperta a bambini di tutte le età, famiglie e curiosi, che potranno immergersi in un percorso itinerante dove le storie tradizionali si intrecceranno con il paesaggio urbano, trasformando la scoperta del quartiere in un'esperienza coinvolgente e sorprendente.

L'iniziativa rientra nel ciclo di incontri ''La bici racconta'', pensato dalla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara) in collaborazione con Fiab Ferrara aps, e dedicato a piccole storie di viaggio in sella a una bicicletta, tra incontri speciali, luoghi vicini ma affascinanti e qualche immancabile incidente di percorso,

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Storie itineranti narrate con il Kamishibai per il quartiere Barco

Sabato 31 maggio 2025 alle 10:00

QUANTO DURA? 1 ora e mezza circa

COSA SUCCEDERA'? Il ritrovo con il pubblico sarà all'ingresso della Biblioteca Bassani, nel parchetto adiacente verranno donati alcuni segnalibri sul tema della bicicletta

Il pubblico seguirà il narratore (che ha la bicicletta con il kamishibai montato sopra) a piedi o in bici (l'andatura sarà a passo d'uomo) fino alla prima tappa dove si leggerà la prima storia

Prima tappa

Si racconta "L'uomo del kamishibai" di Allen Say, Artebambini

Seconda tappa

Si racconta "La vespa teresa" di Simona Gambaro, Romina Panero, Artebambini

Terza tappa

Si racconta una storia che è memoria di quartiere "Quando c'era l'acqua a Barco"

Quarta tappa

Centro di promozione sociale "Il Barco Aps", Via dell'Indipendenza 40

Attività laboratoriale e ristoro: disegnamo la nostra esperienza con il collage!

A CHI E' RIVOLTO?

A bambini e famiglie

L'iniziativa richiede la prenotazione da effettuare chiamando i numeri 0532797477-414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it.

Qui la locandina degli incontri La bici racconta maggio 2025

â–º Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: