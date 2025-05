BIBLIOTECA CASA NICCOLINI – Sabato 31 maggio 2025 alle 9:00 incontro in via Romiti 13 (Ferrara). Aperte le iscrizioni Alla Niccolini: genitori in cammino "con i piedi, con le mani, con il cuore" per crescere nelle relazioni con i propri figli

È dedicato a tutti i genitori interessati a migliorare la comunicazione con i propri figli l'incontro in programma sabato 31 maggio 2025 alle 9:00 alla biblioteca comunale Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara).

L'incontro sarà condotto da Chiara Bertoni, counselor professionista avanzato e in formazione come formatore supervisore; Filli Leone, counselor professionista a mediazione corporea, conduttrice di classi di bioenergetica e practitioner di focusing; e Susanna Losciale, mediatore artistico. L'evento propone un'immersione completa nelle emozioni e nelle scoperte attraverso l'arte e il corpo, offrendo strumenti concreti per facilitare una comunicazione efficace, sia verbale che non verbale.

Il gruppo di genitori sarà guidato nella sperimentazione di tecniche pratiche come l'ascolto attivo, la gestione dei compiti di crescita, la comprensione dei bisogni, la concessione di permessi, gli adattamenti, l'uso degli ordini e dei divieti, le carezze e la gestione dei conflitti. Un percorso esperienziale pensato per sviluppare una relazione più autentica e consapevole con i propri bambini e ragazzi da 0 a 13 anni.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria attraverso l'invio del modulo online disponibile su http://archibiblio.comune.fe.it

Per ulteriori informazioni: 0532/418231 - info.niccolini@comune.fe.it

