PALIO - Presentata in Comune la manifestazione in programma dal 5 al 22 giugno 2025 nell'area verde a fianco dell'Ippodromo comunale di Ferrara "Giostra del Borgo - edizione 2025", la grande festa di Borgo San Luca per celebrare la tradizione culinaria e la storia antica della città

La Giostra del Borgo festeggia quest'anno la sua XXII edizione nella sede dell'Ippodromo Comunale di Ferrara, con dame, cavalieri, musici, cuochi e mangiafuoco che animeranno una grande festa aperta a cittadini e turisti con appuntamenti ludici e rievocazioni storiche.

L'iniziativa organizzata dalla Contrada Borgo San Luca dal 5 al 22 giugno 2025 nell'area verde a fianco dell'Ippodromo comunale di Ferrara, è stato presentato giovedì 29 maggio 2025 nella sala dell'Arengo della residenza municipale da Marco Gulinelli, assessore comunale alla Cultura e al Palio, Nicola Borsetti, presidente della Fondazione Palio di Ferrara, Massimo Accorsi, presidente della Contrada di San Luca, Silvano Bernaroli, presidente del Circolo San Luca, Paolo Danieli, capo contrada San Luca.

"Il bene comune è costituito dalle conoscenze, dagli affetti, dai linguaggi, dai codici: tutto ciò che viene messo in campo per la collettività - ha affermato l'assessore alla Cultura, Marco Gulinelli - Credo che la Giostra del Borgo, così come molti altri eventi organizzati dalle diverse contrade, grazie soprattutto al volontariato di ciascuna con grande professionalità, rappresenti molto più di una semplice rievocazione storica. Rievocare la storia, come accadrà con la battaglia dell' "Assedio di Ferrara", non è un mero folklore: chi vi parteciperà comprenderà che ogni piccolo gesto, ogni piccola cosa realizzata, costituisce un'occasione preziosa per crescere e arricchire il proprio sapere. La crescita professionale del volontariato è ormai essenziale per la riuscita di ogni manifestazione: sono per i primi i contradaioli a crederci, dedicandosi con grande coinvolgimento. Desidero ringraziare gli sponsor e tutti i presenti qui oggi, ma soprattutto i volontari e i partecipanti che rendono possibile questo evento, ormai fidelizzato nel tessuto della nostra città. Senza la loro passione, nulla di tutto questo sarebbe realizzabile."La Giostra del Borgo è un'occasione unica per passeggiare attraverso una sorta di cittadella medievale facendo un salto nel passato, condividendo la vita dell'accampamento degli armati e gli allenamenti degli arcieri con l'arco storico, godendo di spettacoli di teatro e musica nello spazio dell'Arena, di suggestivi numeri di fuoco o per partecipare a conferenze e dibattiti.

Non mancheranno le occasioni di far godere anche il palato: tutte le sere, a partire dalle 19.30 saranno aperti il Ristorante "Giostra del Borgo" e l'"Hostaria", per gustare piatti tipici della tradizione ferrarese e non solo.



Questo il programma generale (5-22 giugno 2025) che prevede numerosi appuntamenti e iniziative culturali:

Giovedì 5 giugno 2025

18:30 - Inaugurazione della Giostra del Borgo con sbandieratori e musici under.

19:30 - Apertura del Ristorante "Giostra del Borgo" e dell'Hostaria.

Venerdì 6 giugno

19:30 - Apertura del Ristorante "Giostra del Borgo" e dell'Hostaria.

Sabato 7 giugno

18:00 - Esposizione di rapaci (aquile, condor, gufi, falchi, poiane, civette) del "Falconiere del Granducato di Toscana".

19:00 - Dimostrazione di volo libero di falconeria.

19:30 - Apertura del Ristorante "Giostra del Borgo" e dell'Hostaria.

Domenica 8 giugno

18:00 - Esposizione di rapaci (aquile, condor, gufi, falchi, poiane, civette) del "Falconiere del Granducato di Toscana".

19:00 - Dimostrazione di volo libero di falconeria.

19:30 - Apertura del Ristorante "Giostra del Borgo" e dell'Hostaria.

Lunedì 9 giugno - sabato 14 giugno

19:30 - Apertura del Ristorante "Giostra del Borgo" e dell'Hostaria.

Sabato 14 giugno

16:00 - Visita al Campo Armati e esposizione di mercanti e botteghe medievali (lavorazione del ferro, cuoio, costruzione archi, tessitura, tamburi).

19:30 - Apertura del Ristorante "Giostra del Borgo" e dell'Hostaria.

21:30 - Rievocazione storica della battaglia "Assedio di Ferrara" del 1333, con soldati in armatura pesante.

Domenica 15 giugno

10:00 - Torneo dei Fanti (scudo e randello).

16:00 - Visita al Campo Armati e esposizione di mercanti e botteghe medievali.

18:00 - Rievocazione storica della battaglia "Ferrara Sotto Assedio" del 1333, con soldati in armatura pesante.

19:30 - Apertura del Ristorante "Giostra del Borgo" e dell'Hostaria.

20:30 - Animazione giullaresca con gag, sketch e coinvolgimento del pubblico a cura di "Flammae et Circenses - Foco Loco Spettacoli".

Lunedì 16 giugno - Venerdì 20 giugno

19:30 - Apertura del Ristorante "Giostra del Borgo" e dell'Hostaria.

Sabato 21 giugno

19:30 - Apertura del Ristorante "Giostra del Borgo" e dell'Hostaria.

20:30 - Spettacolo dei "SALTAFOSSUM": Musica, Teatro di figura, interazione e giocoleria con il fuoco.

Domenica 22 giugno

19:30 - Apertura del Ristorante "Giostra del Borgo" e dell'Hostaria.

20:30 - Spettacolo dei "SALTAFOSSUM": Musica, Teatro di figura, interazione e giocoleria con il fuoco. (Area Ippodromo)

(Comunicazione a cura della Contrada di Borgo San Luca)

Immagini scaricabili: