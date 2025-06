BIBLIOTECA RODARI - Giovedì 5 giugno 2025 alle 17:15 appuntamento per bambini dai 3 anni in viale Krasnodar 102 a Ferrara. Aperte le iscrizioni Alla Rodari con le "Belle Storie" per bambini ci si prepara all'arrivo dell'estate

Proseguono gli appuntamenti con le "Belle storie" ogni giovedì pomeriggio nel giardino della biblioteca comunale G. Rodari (di viale Krasnodar 102 a Ferrara) per i bambini dai 3 anni. Per l'incontro di giovedì 5 giugno 2025 alle 17:15, a intrattenere i piccoli partecipanti saranno Ombretta Venturoli e Tiziana Bonfante dell'assoicazione CIRCI, con letture ad alta voce e un laboratorio estivo.

La partecipazione all'incontro è gratuita su prenotazione, da effettuare contattando la biblioteca "Gianni Rodari" al numero 0532 904220 oppure tramite mail: bibl.rodari@comune.fe.it

Qui la locandina delle belle storie di giugno 2025

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Rodari e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

