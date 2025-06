FRAZIONI - Venerdì 6 giugno 2025 la quarta delle sei serate del divertente gioco a squadre, tema i "Gialli" "Frazioni per tutti": il 6 giugno la "Caccia al fantasma" di IBO Italia si sposta a "Rockafe"

Venerdì 6 giugno 2025 alle 21 si svolgerà a Malborghetto di Boara (con punto di ritrovo al Parco Fondazione F.lli Navarra in via Conca 73) il quarto appuntamento dell'iniziativa "Caccia al fantasma" sul tema "Gialli". Circa 20 i volontari di IBO che di volta in volta interpretano i personaggi, di fantasia o realmente esistiti, nascosti nei diversi luoghi delle frazioni che poi le squadre partecipanti devono trovare, ascoltare e indovinare.

Le serate organizzate da IBO Italia stanno consolidando un pubblico di squadre affezionate che tornano a partecipare. Il progetto è finanziato dal Comune di Ferrara "Frazioni per tutti", insieme ai partner Croce Rossa Italiana-Comitato di Ferrara, Fondazione Imoletta e i giovani della parrocchia di Marrara. L'iscrizione è gratuita.

Le prime tre squadre vincitrici si aggiudicheranno i seguenti premi:

1° Premio - Buono di 150€ presso il ROTOPLANO

2° Premio - Buono di 100€ presso la gelateria ''L'ISOLA''

3° Premio - Cesta di prelibatezze da condividere

Come iscriversi

Le squadre, che dovranno essere composte da un minimo di due persone e fino a un massimo di dieci (senza limiti di età), possono iscriversi scrivendo alla mail alessandro.caselli@iboitalia.org oppure direttamente in loco a partire dalle 20.30, ovvero 30 minuti circa prima dell'inizio del gioco (ore 21).

Maggiori informazioni sul sito web di IBO Italia: https://iboitalia.org/progetto-con-le-frazioni/

I prossimi appuntamenti

Venerdì 13 Giugno 2025 - Quartesana, via Comacchio 882

Tema: FIABE/MITI/LEGGENDE

Venerdì 25 Luglio 2025 - Marrara, via Rocca 18

Tema: MUSICAL

IBO Italia, organizzazione di volontariato di Ferrara, gestisce la mobilità giovanile in ambito volontariato, mediante esperienze di breve, media e lunga durata, in Italia e all'estero, per giovani dai 14 ai 17 anni e dai 18 ai 30 anni. Espleta questa funzione mediante campi di volontariato, Servizio Civile Universale, Corpo Europeo di Solidarietà (Programma ESC) e scambi giovanili. E' impegnata nel campo della cooperazione internazionale, con progetti in Tanzania, Burundi, Romania, Ucraina, Ecuador, Perù. www.iboitalia.org

(Comunicazione a cura di Ibo Italia)

Immagini scaricabili: