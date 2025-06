BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 7 giugno 2025 alle 10:30 incontro in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Ingresso libero Alla Bassani si viaggia "Oltre...l'orizzonte" con il libro di Leonardo Viscione

È in programma per sabato 7 giugno 2025 alle 10:30, alla biblioteca Giorgio Bassani di Ferrara (via G. Grosoli 42, Barco), la presentazione di Oltre...l'orizzonte, un racconto di pellegrinaggio, amicizia e luoghi incontaminati, firmato da Leonardo Viscione.

Dialogherà con l'autore: Guido Foddis, con l'accompagnamento musicale di Riccardo Manzoli "Stuly". Sarà invece la voce di Roberto Pedocchi a guidare i partecipanti con letture tratte dal libro.

L'appuntamento rientra nel ciclo di incontri ''La bici racconta'', pensato dalla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara) in collaborazione con Fiab Ferrara aps, e dedicato a piccole storie di viaggio in sella a una bicicletta, tra incontri speciali, luoghi vicini ma affascinanti e qualche immancabile incidente di percorso.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) – Oltre... l'orizzonte è un racconto di viaggio che unisce esplorazione esteriore e introspezione, un percorso in cui il protagonista, Francesco, affronta non solo le sfide della strada, ma anche quelle interiori. Nella prima parte, un gruppo di amici, attraversa i suggestivi paesaggi del Delta del Po ferrarese, dove il protagonista, inizia un dialogo intimo con l'ambiente circostante, ponendo le basi per una riflessione più profonda sulla propria esistenza. Nella seconda parte, intraprende un solitario pellegrinaggio in bicicletta, immergendosi in un contesto naturale incontaminato: le foreste del Casentinese tra Romagna e Toscana. Il viaggio in bicicletta diventa così un'occasione di crescita, un modo per riscoprire sé stessi attraverso il movimento, la fatica e gli incontri lungo il cammino. La bicicletta non è solo un mezzo di trasporto, ma una vera e propria compagna di viaggio.

La partecipazione all'incontro è libera.

Per ulteriori informazioni, chiamare i numeri 0532797477-414 o scrivere a info.bassani@comune.fe.it.

Qui la locandina degli incontri La bici racconta maggio 2025

â–º Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

