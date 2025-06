VIABILITA' - Nota del 5 giugno 2025 di Autostrade per l'Italia. Provvedimenti in vigore dalle 21:00 di giovedì 5 giugno 2025 alle 5:00 di venerdì 6 giugno 2025 Autostrada A13: temporanea chiusura del tratto fra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna per lavori notturni di ripavimentazione stradale

Per consentire l'esecuzione di lavori notturni di ripavimentazione lungo l'autostrada A13 BOLOGNA- PADOVA, a cura di Autostrade per l'Italia spa, è prevista la chiusura al traffico del tratto compreso tra FERRARA NORD e FERRARA SUD in direzione BOLOGNA dalle 21:00 di giovedì 5 giugno 2025 alle 5:00 di venerdì 6 giugno 2025.

Il percorso alternativo utilizzabile, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione autostradale di FERRARA NORD comprende i seguenti tratti stradali: s.p.19, Via Eridano, Via Modena, s.p. 69, s.s. 723 Tangenziale ovest di Ferrara, D23 Diramazione di Ferrara sud, con rientro in A13 alla stazione autostradale di FERRARA SUD.

(Comunicazione a cura di Autostrade per l'Italia spa)