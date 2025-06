CERIMONIA INTITOLAZIONE - Lunedì 9 giugno 2025 alle 10:30 a Ferrara Ferrara ricorda il Cavaliere del Lavoro Giorgio Piacentini con l'intitolazione della rotatoria tra via Caldirolo e via Turchi

Ferrara omaggia la memoria di Giorgio Piacentini (1902 - 1969), Cavaliere del Lavoro, imprenditore e filantropo, con l'intitolazione della rotatoria tra via Caldirolo e via Gaetano Turchi, a pochi passi da quella che fu un tempo la sede del calzaturificio Zenith, divenuto sotto la guida di Piacentini un'eccellenza manifatturiera e industriale del territorio ferrarese e del panorama produttivo italiano nel dopoguerra.

La cerimonia di intitolazione è in programma per lunedì 9 giugno 2025 alle 10:30, alla presenza del sindaco di Ferrara Alan Fabbri e dei familiari di Giorgio Piacentini.

La proposta di intitolazione, promossa da Carlos Dana, nipote di Giorgio Piacentini, e dal pronipote Giorgio Pizzirani, è stata approvata dalla Commissione cittadina per la Toponomastica e dalla Giunta comunale e, infine, autorizzata dalla Prefettura di Ferrara.

Intento dei promotori è quello di rendere omaggio al "nome e alla storia di un personaggio che ha impegnato se stesso in favore non solo dell'industria ferrarese, ma anche della cittadinanza, come testimoniano le iniziative del Cavaliere in campo culturale, sociale e previdenziale".

Con l'intitolazione, l'Amministrazione comunale si unisce ai promotori dell'iniziativa nell'onorare la significativa opera di Piacentini, a memoria del suo attaccamento alla città, dimostrato sempre con entusiasmo, abnegazione e altruismo.

Giornalisti, fotografi e videoperatori sono invitati a partecipare alla cerimonia di intitolazione.

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: