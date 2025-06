PROGETTI EUROPEI E AMBIENTE - Martedì 10 e martedì 17 giugno 2025 nella sala degli Arazzi del Municipio Progetto Look-Up! - Due seminari sull'accessibilità dei beni culturali

Garantire che i luoghi culturali siano davvero accessibili a tutti eliminando qualsiasi barriera architettonica strutturale e culturale (attraverso rampe, ascensori e spazi senza barriere architettoniche), ma anche facendo in modo che la comunicazione possa arrivare bene a tutti adottando, ad esempio, braille, grandi caratteri e audio guide.

Sono questi alcuni dei temi che verranno trattati in due seminari sull'accessibilità dei beni Culturali in calendario per martedì 10 e martedì 17 giugno 2025 nella residenza comunale (piazza Municipio 2, Ferrara).

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Ferrara attraverso l'associazione 'Design for All' nell'ambito del progetto "Macroscopio - Rigenerazione accessibile e potenziamento del Museo di Storia Naturale, per nuove visioni di ecologia e sostenibilità" e fa parte del progetto Look Up! del Comune di Ferrara, inserito nell'Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile-ATUSS. L'obiettivo è quello di fornire un inquadramento ampio, sia teorico sia di strumenti pratici per interpretare e migliorare l'inclusività degli spazi.

I due seminari avranno una durata di massimo tre ore ciascuno, e sono destinati a stakeholder per fornire i contenuti teorici e pratici che portano alla piena e corretta sensibilizzazione della diversità umana nella società odierna, secondo i principi e l'approccio della "Progettazione per Tutti" (Design for All).

Il primo seminario affronterà "Il progetto dell'accessibilità ai beni culturali" ed è in programma per martedì 10 giugno dalle 14:30 alle 17:30 nella Sala degli Arazzi (piazza del Municipio 2, Ferrara) a cura del docente di design del Dipartimento di Architettura di Unife Giuseppe Mincolelli.

Il secondo appuntamento su "Design for All e valutazione. Criteri e applicazioni" è in programma per martedì 17 giugno dalle 14:00 alle 17:00 nella Sala Arazzi (piazza del Municipio 2, Ferrara) a cura dell'architetto specializzata in 'design for all' Erica Isa Mosca del Politecnico di Milano.

L'iniziativa è a ingresso libero, aperta a soggetti che operano nel settore dei beni culturali, sia pubblici sia privati.

Per info: Michele Marchi, Design for All, work@dfaitalia.it, mrcmhl@unife.it.

Per le iscrizioni: form al link https://bit.ly/seminariDFA.

Immagini scaricabili: