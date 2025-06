CULTURA E TURISMO - Ciclopasseggiate 28 giugno, 26 luglio, 27 settembre e 25 ottobre 2025 dentro le Mura "In bici nel Rinascimento": quattro escursioni per il 30° anniversario di Ferrara città Unesco

In occasione del 30° anniversario del Riconoscimento Patrimonio Mondiale di Ferrara Città del Rinascimento è stato organizzato un calendario di eventi con quattro escursioni sul tema "In bici nel Rinascimento - Far scoprire la Città e i luoghi Unesco dal punto di vista di un ciclista", con cadenza mensile in calendario per 28 giugno, 26 luglio, 27 settembre e 25 ottobre 2025. Gli appuntamenti sono stati presentati giovedì 12 giugno 2025 nella sala dell'Arengo della residenza municipale.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore alla Cultura Marco Gulinelli, l'assessore al Turismo Matteo Fornasini, la presidente Po Delta Tourism Patrizia Guidi, i rappresentanti di FIAB Ferrara Amici della bicicletta aps Daniela Trombini e Ludovico Sinz .

"La bicicletta rappresenta per Ferrara una identità condivisa - ha affermato l'assessore comunale Matteo Fornasini -. L'idea di promuovere luoghi e bellezze del territorio su due ruote è certamente efficace e coinvolgente. Ritengo molto importante che questa opportunità sia inserita nelle celebrazioni dei 30 anni Unesco"

"Abbiamo recentemente ritrovato con grande soddisfazione l'attestato originale del riconoscimento Unesco ottenuto trent'anni fa che testimonia l'impegno di tutti noi a tutelare e promuovere la nostra città il nostro territorio - ha annunciato l'assessore comunale Marco Gulinelli -. Mettere in campo queste iniziative sostenibili e rispettose del nostro ricchissimo patrimonio culturale e paesaggistico ci rende orgogliosi e ringraziamo Fiab Ferrara per questa interessante e utile proposta".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - IN BICI NEL RINASCIMENTO Far scoprire la Città e i luoghi Unesco dal punto di vista di un ciclista

INFORMAZIONI GENERALI - Le prenotazioni verranno aperte al pubblico sul portale di InFerrara a partire da 15 giorni prima di ogni data della ciclopasseggiata.Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria e fino ad un massimo di 30 partecipanti; i dettagli organizzativi e le informazioni di ogni iniziativa saranno indicate e specificate sul sito di InFerrara.Tutti i percorsi prevedono l'assistenza dei volontari FIAB, che cureranno il tragitto dal luogo del noleggio alla partenza e al ritorno. Per coloro che abbiano necessità di noleggiare una bicicletta è previsto l'incontro presso Factory Grisù - Ricicletta, 30 minuti prima della partenza. I volontari FIAB condurranno i da qui i partecipanti al punto di incontro del relativo itinerario. Al termine, FIAB assisterà coloro che dovranno eventualmente raggiungere parcheggi decentrati.

- 28 giugno 2025 Escursione 1: Le Mura di Ferrara

Partenza: Porta degli Angeli, ore 10:00

Lunghezza percorso: 13 Km

Durata: circa 2 ore

Itinerario - L'itinerario inizia da Porta degli Angeli, antico accesso nord alla città, e segue il tracciato delle possenti mura rinascimentali, patrimonio dell'Umanità. Imboccando la ciclabile fuori mura, si costeggia la cortina muraria fino a raggiungere il maestoso torrione di San Giovanni, progettato da Biagio Rossetti nell'ambito dell'Addizione Erculea.Il percorso prosegue sulla ciclovia sopra mura, con viste panoramiche sulla città, fino a punta della Montagnola, da dove un passaggio attraverso la Green Way, il corridoio verde che scorre tra il silenzio del cimitero ebraico e la maestosità della Certosa Monumentale, condurrà verso Piazza Ariostea, cuore pulsante del quartiere rinascimentale. Da qui, pedalando lungo eleganti vie interne ci si ricongiunge alla ciclabile fuori mura per raggiungere la palazzina dei Bagni Ducali, residenza estiva degli Este e ammirare, nel sottomura, gli imponenti bastioni "ad asso di picche", fiore all'occhiello dell'architettura militare estense. Dopo aver superato Porta Paola, il bike tour guida i partecipanti fino all'imponente Acquedotto Monumentale, maestosa struttura che unisce modernità e ispirazione classica, coronata dalla scenografica fontana opera di Arrigo Minerbi e volge al termine presso Factory Grisù.

Dettaglio tappe previste - Viale O. Furioso; fornice Azzo Novello; ciclabile fuori mura fino al torrione di S. Giovanni; ciclabile sopra mura fino alla punta della Montagnola; Green way; via delle Erbe; Piazza Ariostea; via Cortile; via Eleonora d'Este; via Borsari; via Guido d'Arezzo; ciclabile fuori mura lungo via Caldirolo fino ai Bagni Ducali; ciclabile fuori mura fino a Porta Paola; ciclabile fuori mura fino a Corso Isonzo; Piazza XXIV Maggio; viale dei Mille; viale IV Novembre; baluardo della Fortezza; Factory Grisù.

- 26 luglio 2025 Escursione 2: il Medioevo a Ferrara

Partenza: Porta Paola, ore 10:00

Lunghezza percorso: 6 Km

Durata: circa 2 ore

Itinerario - La prima parte del percorso si snoda da Porta Paola, principale varco di accesso a sud alla città che in passato ha ricoperto sia funzioni militari che daziarie, al Monastero di S. Antonio in Polesine, ammirando i baluardi dalla pista ciclabile fuori mura. Dopo una sosta per godere dell'atmosfera unica di forte spiritualità del monastero fondato dalle monache benedettine nel Medioevo, la ciclopasseggiata continua inoltrandosi nell'area del castrum, antico insediamento militare, che costituisce il nucleo originario da cui si sviluppò Ferrara.

Pedalando attraverso suggestivi vicoli e strette stradine, con un immancabile sguardo sull'inconfondibile via delle Volte, si raggiunge via San Romano, strada di origine antichissima che collegava in passato il porto fluviale con la piazza del mercato. Siattraverserà il cuore del centro storico, Piazza Trento Trieste, per poi addentrarsi nel vecchio ghetto ebraico, dove ancora oggi si può ammirare il portone di ingresso del palazzo delle Sinagoghe.

L'ultima parte dell'itinerario tocca l'Acquedotto Monumentale e riconduce verso Porta Paola dall'esterno mura, costeggiando la darsena di San Paolo, tratto ciclopedonale che affianca il Po di Volano, testimonianza attuale dell'indissolubile legame di Ferrara con le sue vie d'acqua.

Dettaglio tappe previste - Ciclabile fuori mura di via Baluardi; Porta S. Pietro; via Quartieri; via Beatrice d'Este; via Gambone; Monastero S. Antonio in Polesine; via Ghisilieri; via Borgo di sotto; via Belfiore; via C. Mayr; via Gioco del Pallone; via Volte; via San Romano; via Vignatagliata; via Vittoria; via Mazzini; Piazza Trento Trieste; via Garibaldi; via Cassoli; c.so Vittorio Veneto; via Castel Tedaldo; Piazza XXIV Maggio; Darsena; ciclabile Rampari di San Paolo; Piazza Travaglio.

- 27 settembre 2025 Escursione 3: il Rinascimento a Ferrara

Partenza: Porta degli Angeli, ore 10:00

Lunghezza percorso: 5 Km

Durata: circa 2 ore

ItinerarioIl percorso prende il via dalla Porta a nord delle antiche mura, e attraversa Corso Ercole I d'Este, più volte citato come uno delle vie storiche più belle d'Europa e asse portante dell'Addizione Erculea rossettiana: un vero e proprio piano urbanistico ante litteram che ha portato Ferrara a ottenere il riconoscimento Unesco come città del Rinascimento.Prima di raggiungere il fulcro dell'Addizione, il cosiddetto Quadrivio degli Angeli, una piacevole deviazione condurrà all'interno della Certosa Monumentale, per ammirare l'imponenza della sua architettura rinascimentale e lasciarsi affascinare dall'atmosfera unica del luogo, sospesa tra storia, arte e spiritualità. Raggiunto il centro storico, ci si inoltrerà nelle affascinanti vie medievali alle spalle della Cattedrale di San Giorgio, ricche di eleganti palazzi storici e scorci di grande suggestione, dove si potrà apprezzare la Chiesa di S. Francesco, autentico gioiello rinascimentale.

Proseguendo lungo Corso della Giovecca, il bike tour porta, infine, alla scoperta dei giardini della Palazzina Marfisa d'Este e di Palazzo Schifanoia, oasi verdi di indiscutibile fascino, preziose testimonianze che raccontano la vita e il gusto raffinato dei signori di Ferrara nel periodo di massimo splendore del ducato estense.

Dettaglio tappe previste - Corso Ercole I d'Este; viale Certosa; tomba Borso d'Este; via Guarini; c.so Ercole I d'Este fino a via Padiglioni; via Padiglioni; c.so Martiri della Libertà; via Adelardi; via Voltapaletto; via Savonarola (Variante 1: via Ugo Bassi; Corso Giovecca); (Variante 2: via Coramari; Parco Pareschi; Corso Giovecca); via Caneva; via Scandiana; via Borgo di Sotto; via Pergolato (Monastero del Corpus Domini); via Campofranco; Borgo di Sotto; Via Saraceno; Via Mazzini; Piazza Trento Trieste.

- 25 ottobre 2025 Escursione 4: edifici notevoli a Ferrara

Partenza: Palazzo dei Diamanti, ore 10:00

Lunghezza percorso: 4 Km

Durata: 2,5 ore

Itinerario - Ciclopasseggiata alla scoperta di alcuni dei palazzi ed edifici più iconici della città, a partire da Palazzo dei Diamanti e Palazzo Giulio d'Este lungo Corso Ercole I d'Este, significativi esempi di architettura rinascimentale. Il percorso conduce poi al Teatro Comunale, edificio settecentesco ben inserito nel tessuto urbano circostante, dove si colloca molto naturalmente tra le architetture preesistenti, come il Castello e la Chiesa di S. Carlo. Percorrendo un tratto di Corso Giovecca, i partecipanti si addentreranno in strade interne fino al Museo Archeologico Nazionale, nella storica via XX Settembre, ospitato dal prestigioso Palazzo Costabili detto "di Ludovico il Moro": uno scrigno che custodisce, oltre alle ricchissime collezioni di reperti etruschi di Spina e ai meravigliosi affreschi rinascimentali, un grazioso giardino neorinascimentale con labirinto. Pedalando attraverso le vie che circondano l'antico castrum, il nucleo originario della città, il tour porterà a ricongiungersi alla via principale dell'antico ghetto ebraico e alle piazze centrali, dedicando un focus alla Cattedrale di Ferrara, fulcro religioso che dialoga idealmente con l'opposto Palazzo Ducale, simbolo del potere estense e cuore politico della città.L'itinerario si conclude con un'incursione nel quartiere "razionalista", per valorizzare e rimarcare il notevole interesse architettonico-urbanistico che questo riveste.

Dettaglio tappe previste - Corso Ercole I d'Este fino a via Padiglioni; via Padiglioni; Corso Giovecca; via Boldini; via De Pisis; via Palestro; via Bersaglieri del Po; via Voltapaletto; via Savonarola; via Cisterna del Follo; viale Alfonso I d'Este; via XX Settembre; via della Ghiara; via Boccacanale; via Gioco del Pallone; via Scienze.

> Per prenotazioni (effettuabili 15 giorni prima di ogni data della ciclopasseggiata programmata): https://www.inferrara.it;

> Calendario eventi 30° Anniversario del Riconoscimento Patrimonio Mondiale di FERRARA Città del Rinascimento: https://www.comune.ferrara.it/ferrara-30-unesco;

Per info: IAT Ufficio Informazioni AccoglienzaTuristica, tel. 0532 419190.

Immagini scaricabili: